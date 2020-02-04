«Слуги» ропщут. Рада предварительно ужимается в полтора раза

04.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент проголосовал в первом чтении за законопроект №1017 «О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины», которым предлагается сократить количество депутатов до 300, а также упразднить мажоритарную систему.

Соответствующее решение приняли в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, представила депутат от «Слуги народа» Ольга Совгир.

С резкой критикой законопроекта выступил депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Народные депутаты Украины – это, в первую очередь, представители граждан. И, сужая их численность с 450 до 300, мы сужаем представительство наших граждан в Верховной раде. Извините, но когда правительство решает задачу как не удваивать платёжки за газ, которые приходят нашим гражданам, поручить в этих условиях что-то более сложное, как изменения Конституции – как по мне, это неверная позиция», – возмутился депутат, добавив, что на Украине не стало меньше проблем, чтобы позволить сокращать количество депутатов.

В свою очередь, депутат-самовыдвиженец Сергей Рудик объяснил, почему ликвидация мажоритарной системы крайне выгодна политическим партиям, которые таким образом могут окончательно превратить своих парламентариев в «нажимателей на кнопочки».

«Я представляю черкасский регион и город Смела. В этом городе две приёмные – одного народного депутата-списочника, и одного мажоритарника. Они через стенку друг от друга. Спросите у жителей Смелы, сколько приёмов граждан провёл в этом году, или в прошлом, народный депутат-списочник, и сколько мажоритарник. Аналогичная ситуация по всей стране.

Представителям политических партий выгоден новый избирательный кодекс, выгодны нынешние изменения. Им выгодно, если будет меньше депутатов. Я не удивлюсь, если они со временем они вообще предложат перевести депутатов на общественные начала, чтобы они работали по желанию, без зарплаты.

Это нужно, чтобы не ездить в регионы, не ездить в глубинку, не общаться с людьми, закрывать глаза, когда закрывают школы, отделения. Когда территориальные общины создаются через… не хочу матюкаться, но других слов нет.

А какой смысл им ехать? Есть ведь избирательный закон – меньше народных депутатов, больше избирателей. Они не будут приезжать к вам, уважаемые украинцы. Всё будут решать в одном властном кабинете, а они будут только нажимать на кнопочки», – возмутился парламентарий.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 236 парламентариев из 393 присутствующих, решение было принято.

Примечательно, что за документ проголосовали менее 200 депутатов от партии «Слуга народа», а решение было принято с помощью голосов оппозиции из ОПЗЖ. Теперь ожидается второе чтение на следующей сессии, а для того, чтобы конституционные изменения вступили в силу потребуется уже 300 голосов.