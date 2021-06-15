15.06.2021, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Социология, Украина
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«Слуги» теряют монобольшинство в новом созыве Рады

Новости УкраиныЕсли бы в ближайшее время в парламент Украины прошли досрочные выборы, то «Слуги народа»...

Если бы в ближайшее время в парламент Украины прошли досрочные выборы, то «Слуги народа» получили бы в нем значительно меньше мест, чем сейчас – а «ОПЗЖ», «ЕС» и «Батькивщина» заметно увеличили бы свое представительство.

Об этом на презентации результатов исследования «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения» сообщила председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы смоделировали представительство партий в Верховной Раде Украины. Мы можем увидеть, что по такому распределению и учитывая региональные особенности поддержки, «Слуга народа» имела бы 152 мандата, «Оппозиционная платформа-За жизнь» – 115, «Европейская солидарность» – 102, «Батькивщина» – 76.

Можно увидеть, что разрыв между «Оппозиционной платформой -За жизнь» и «Европейской солидарностью» небольшой. Но когда мы смотрим на региональные особенности и презентацию представительства партий в Верховной Раде за счёт новой методологии, которая сегодня предложена, где очень важным является именно такой фактор, как региональный уровень поддержки, а не общенациональный, можно увидеть, что разрыв между количеством мандатов «ЕС» и «ОПЗЖ» довольно значительный», – сказала Ольга Балакирева.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» на выборах 2019 года набрала 43,16 % и получила 124 места. В дополнение кандидаты, поддержанные этой партией, одержали победу в 130 одномандатных округах. Благодаря этому партия получила численное большинство в парламенте и может обойтись без создания правительственной коалиции.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 44 места, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (44 нардепа), «Европейская солидарность» – 27 мест, ВО «Батькивщина» – 25 мест.

Результаты мониторинга также свидетельствуют о том, что партия «Оппозиционная платформа-За жизнь» лидирует по количеству опрошенных, которые считают, что она предлагает наиболее продуманные и реалистические решения для остановки военного конфликта на Донбассе и установления мира. Её в этом качестве отметили 15,3 % опрошенных. За ней следует «Слуга народа» – 14,8% опрошенных, «Европейская солидарность» – 11,5% опрошенных и «Батькивщина» – 8,9% опрошенных. За «Голос» высказались только 2,8% опрошенных.

33,7% опрошенных считают, что ни одна из перечисленных партий не может быть названа в качестве такой, которая предлагает наиболее продуманные и реалистические решения для остановки военного конфликта на Донбассе и установления мира. 19,2% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. При этом все доли мало изменились с декабря 2019 года.

«Если мы посмотрим на динамику ответов на этот вопрос, то она довольно стабильная», – отметила Ольга Балакирева.


Опрос проведен Центром «Социальный мониторинг» с 26 мая по 8 июня. Опрошено 3004 респондентов.

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