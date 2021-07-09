«Слуги» Зеленского агитируют в Раде за присвоение Бандере и Шухевичу «Героев Украины»

09.07.2021, Львов , Тарас Стрельцов

Новости Украины

В Верховную раду Украины внесли проект постановления о присвоении нацистским коллаборационистам Степану Бандере и Роману Шухевичу звания «Героя Украины».

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил украинский телеведущий Виталий Крутяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме того, что это просят во Львове, восемьдесят один депутат Украины, в том числе и члены фракции «Слуга народа», зарегистрировали в Верховной раде проект постановления о возвращении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания «Героев Украины», – сказал Крутяков.

В свою очередь, глава Львовской областной организации политической партии ВО «Батькивщина» Михаил Цимбалюк отметил, что Владимир Зеленский обязан послушаться парламент и признать Бандеру и Шухевича героями Украины.

«Было бы логично, если к восьмидесятой годовщине со дня создания Украинской повстанческой армии Владимир Зеленский выполнит волю украинского народа, а её представляют депутаты Верховной рады, и всё-таки вернёт политическим лидерам украинской нации Степану Бандере и Роману Шухевичу звания «Героев Украины», – настаивает Цимбалюк.

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат «Слуги народа» Никита Потураев добавил, что присвоить почётные звания необходимо и другим нацистам.

«Я поддерживаю возвращение Бандере и Шухевичу званий героев Украины, а также я поддерживаю награждение высокими званиями не только Бандеры и Шухевича, а и других героев УПА. Также хочу подчеркнуть, что нам важно восхвалять соответствующим образом всех борцов за Украину. Скажите мне, разве Петлюра не герой Украины? КГБ осуществили спецоперацию, чтобы его убить. Со мной могут многие не согласиться, но я считаю, что и гетман Скоропадский – герой Украины», – заключил Потураев.