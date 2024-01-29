Слухи о дефиците вооружений в ВСУ слишком преувеличены. Что делать России?

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России не стоит тешить себя иллюзиями, что Украина, как утверждают западные СМИ, испытывает нехватку боеприпасов и оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«И, несмотря на официальные сообщения Пентагона о прекращении поддержки Украины, помощь, судя по прибытию рейсов военно-транспортной авиации США в польский Жешув, активно оказывается», – говорится в статье.

Отмечается, что лишь за минувшую неделю в Польшу с грузами для ВСУ из Соединенных Штатов прибыло восемь военно-транспортных самолетов.

«Это обеспечило Украине как минимум 640 т различных важных военных грузов. При этом помощь также доставили еще 15 транспортных самолетов из других стран НАТО. И это притом, что, как правило, тяжелые военные грузы в НАТО перемещаются морским или сухопутным путем, а самолетами в интересах ВСУ доставляют высокоточные боеприпасы, снаряды, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, радиолокационные станции, комплекты легких вооружений – переносные зенитные и противотанковые комплексы, стрелковое вооружение. Плюс к этому на украинские военные предприятия поставляются оборудование, основные детали, IT-платы для сборки систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), морских дронов и т.п. При поддержке стран Запада, и в первую очередь США, Украина на основе этих комплектующих переходит к производству современных вооружений на своей территории», – пишет издание.

Эксперты считают, что России нужно учитывать тот факт, что в подписанном недавно соглашении Украины с Великобританией говорится о деятельности «в сфере оборонной промышленности и кибербезопасности». Кроме того, такие же соглашения Киев намерен заключить с США, Францией, ФРГ и рядом других государств НАТО.

«Не секрет, что производство беспилотных морских дронов помогла организовать Украине Великобритания. Этот процесс Киев и Лондон предполагают продолжать», – подчеркнул военный аналитик, полковник в отставке Николай Шульгин.

Он обращает внимание, что Украина попросила включить в состав своего военного флота два британских фрегата Westminster и Argyll. Это сделал командующий ВМСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Лондон пока ответа не дал, но не исключено, что решение может быть положительным.

«Ранее Великобритания уже передала ВМСУ два тральщика из состава своего военного флота. Находятся они у берегов Европы. Вряд ли эти и другие военные корабли, предназначенные ВМСУ, смогут пройти до окончания СВО в Черное море, так как, согласно Конвенции Монтрё от 1936 года, Турция проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в немирное время блокирует», – объясняет эксперт.

По его словам, следует учитывать и роль Германии в оснащении ВСУ.

«Берлин не афиширует производство бронетехники с участием ФРГ на территории Украины. Но известно, что немецкий концерн Rheinmetall заключил в октябре 2023 года с Украиной первый контракт на ремонт, поставку и производство немецких танков и бронемашин в этой стране», – напомнил эксперт.

Он убежден, что Запад готов деятельно поддерживать Киев в военном плане и дальше.

«И перед Вооруженными силами РФ стоит задача не допустить, чтобы это произошло, уничтожать предприятия, на которых в Украине идет производство вооружений и боеприпасов», – резюмирует Шульгин.