26.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Беспорядки, Политика
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Слухи о мирных белорусских майданщиках оказались слишком преувеличенными


Белорусские оппозиционеры, предпринявшие попытку свержения действующей власти, продемонстрировали готовность к силовому противостоянию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Есть довольно распространенный миф о том, что белорусы крайне дружелюбные и беззлобные люди. Но если это так, то кто сидел за рулем автомобилей, которые 10 августа въезжали в ряды силовиков, избивавших протестующих? Кто кидал в них камни и строил баррикады? Радикализация – это свойство любого успешного протеста. Особенно, когда противник не склонен к диалогу. В телеграм-каналах, через которые координируют протестные акции, уже появились призывы собирать деньги на палатки и пропитание для митингующих», – отмечается в статье.

Издание уверено, что страну готовят к Майдану, но задается вопросом, насколько успешны могут быть эти призывы.

«Тем временем «последний диктатор Европы» не намерен смирно ждать свержения. Его стратегия успеха заключается в том, чтобы либо спровоцировать оппозицию на столкновения раньше, чем она окажется к ним готова, либо дискредитировать лидеров протеста, убедив белорусов в том, что сопротивление бесполезно и бессмысленно. Для закрепления успеха Лукашенко проведет Конституционную реформу, демонстрируя тем самым, что он услышал недовольство народа и готов к переменам – по своему видению», – резюмирует газета.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, по итогам которых было объявлено об убедительной победе Александра Лукашенко. Оппозиция с этим результатом не согласилась, объявила победителем домохозяйку Светлану Тихановскую и призвала к уличным протестам.


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