Слухи о непобедимости турецких беспилотников оказались слишком преувеличенными

02.12.2020, Москва, Олег Кравцов

О бессилии российского оружия против турецких БПЛА могут говорить лишь ничего не понимающие в системах вооружений люди.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Все крики о бессилии российского оружия перед турецкими ударными дронами, – заявляет наш эксперт, – это все публикации диванных интернет-хомячков, которые понятия не имеют о применении систем вооружения, включая те же беспилотники. Они судят по картинкам в YouTube, телевизоре, интернет-сетях… Это – абсолютно не серьезный подход к теме», – сказал Мураховский.

Он обратил внимание, что большая часть картинки современной войны – это видео с установленных на БПЛА камер, которых нет ни на зенитной ракете, ни на пушечном снаряде, ни на ракетах комплекса «Смерч». В итоге условный режиссер отбирает самые удачные кадры, отправляя в корзину промахи, пуски по ложным целям и последние секунды жизни сбитого беспилотника.

Также аналитик говорит, что, несмотря на все эти видеоролики, основную долю поражения техники и потерь в личном составе обеспечили совсем не беспилотники.

«Основная доля пораженных целей – это по-прежнему результат работы артиллерии: ствольной, реактивной, а также противотанковых ракетных комплексов. Хотя беспилотники, безусловно, внесли свой вклад в это дело. Но он не был решающим», – отметил собеседник издания.

Эксперт убежден, что в случае реального противостояния с российской армией турецкие или израильские беспилотники большой роли не сыграют.

«И не только против российской армии. Возьмем, к примеру, Сирию. Помните, когда турецкие войска стали долбить по сирийской армии своими ударными беспилотниками? Тогда тоже на интернет-сайтах пошло нагнетание, такой хайп был! Но буквально через несколько дней все сразу закончилось. А почему? Да потому, что сирийцы очнулись, подтянули в тот район свои системы ПВО и посшибали все эти Bayraktar и Anka, в результате они там перестали летать вообще. Вы думаете, наша армия слабее сирийской?», – резюмировал Мураховский.