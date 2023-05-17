Слухи о «смерти Лукашенко» оказались бредом, но остаются вопросы

Слухи о смерти Лукашенко оказались, мягко говоря, преувеличенными. Такие слухи появились уже не в первый и даже не в десятый раз. Стоит белорусскому президенту на несколько дней исчезнуть из публичного пространства, как местные оппозиционеры начинают ставить ему страшные диагнозы и говорить, что он вот-вот отправится в мир иной, если уже этого не сделал. В первый раз такие слухи появились еще в прошлом десятилетии, а Александр Григорьевич продолжает здравствовать до сих пор.

В этот раз волна слухов была особенно бурной. 9 мая белорусский президент показался на публике дважды, и было заметно, что чувствует он себя неважно. Вечером во время праздничных торжеств он даже уступил право выступить с поздравительной речью министру обороны Хренину, чего не делал никогда. Разнокалиберные оппозиционные «эксперты» и блогеры тут же загалдели. Они наперебой публиковали свои «достоверные» и «инсайдерские» диагнозы, говорили об отравлении президента, выкладывали бредовые «рейтинги преемников» и с умным видом рассуждали о том, как пройдет транзит власти и что они получат по его итогам. Александр Азаров из BYPOL, естественно, сообщил, что у него есть некий план на случай смерти Лукашенко.

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Реальность разрушила мечты змагаров. 15 мая после недолгой болезни белорусский президент снова появился на публике. Он еще не полностью восстановился – голос очень хриплый, а на руке заметен бинт. Однако это не помешало ему опять включиться в работу – в понедельник он провел совещание с военными, а во вторник встретился с губернатором Владимирской области.

Ситуация, в общем-то, рядовая. Все люди периодически болеют, и в свои 68 лет белорусский лидер еще имеет прекрасную форму – в сравнении с большинством ровесников. Но и сама болезнь президента, и, особенно, реакция на нее – повод задуматься о перспективах Белоруссии. В конце концов, никто не вечен, и рано или поздно уйдет и Лукашенко. Ждет ли после него республику либерально-националистический реванш, и имеют ли шансы нынешние белорусские оппозиционеры когда-либо дорваться до власти?

Сразу скажу, шансы змагаров минимальны. Азаров может сколько угодно говорить о якобы имеющихся у него планах, но его слова уже стали восприниматься как анекдот. Про двести тысяч законспирировнных боевиков плана «Перамога» он сказал еще в январе прошлого года, однако с тех пор почти все, о ком стало известно в связи с этим планом, оказывались либо украинскими агентами, либо дурачками, которые выполняли задания подставных интернет-ботов от белорусских спецслужб.

Прозападная оппозиция в Белоруссии имеет не так уж мало своих сторонников, но они дезорганизованы и не способны на решительные действия. Да и поддержку населения «беглая» оппозиция совершенно растеряла после того, как стала не только вербовать пушечное мясо для киевского режима, но и начала грезить о военной интервенции «калиновцев» при поддержке ВСУ в саму Белоруссию.

Что касается либерально-националистического реванша, то еще несколько лет назад я смотрел в будущее Белоруссии с тревогой. Во власти хватало системных либералов и людей, ориентированных на Запад, а процедуры транзита власти в законодательстве были проработаны слабо.

Однако за последние три года изменилось очень многое – прозападное лобби во власти было основательно зачищено, а неопределенности стало меньше. Лукашенко провел масштабную конституционную реформу, причем новую Конституцию он писал не под себя, а под ту ситуацию в стране, которая сложится после него. Полный контроль над Белоруссией ему обеспечивала и старая редакция Основного закона, но она не гарантировала устойчивость выстроенной им системы.

Новая редакция получилась избыточно сложной для такого небольшого государства, но именно такие громоздкие и не совсем понятные органы, как Всебелорусское собрание и призваны обеспечивать стабильность и защищать республику от резких потрясений.

В соответствии с новой Конституцией, руководство Белоруссией после Лукашенко станет более коллегиальным и, даже, если в республике вдруг окажется либерал-западник в президентском кресле, то у системы найдутся средства для того, чтобы его нейтрализовать. Сомнительно, что такая модель будет работать долго, но на обеспечение относительно гладкого транзита ее должно хватить.

Появился у Лукашенко и полуофициальный преемник – это Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента. Конституция в прошлом году была переписана, в том числе и под нее – раньше в случае, если должность президента оказывалась вакантной, ее занимал премьер-министр. Однако премьеры могут быть разными и назначаться под разные задачи, а Кочанова – доверенное лицо Лукашенко и уже давно неизменно присутствует в верхних эшелонах белорусской власти.

Недавно созданная партия «Белая Русь» ближе к ней, чем к Лукашенко. Глава государства даже не обратился к делегатам учредительного съезда с приветственным словом, а Кочанова была на нем одной из центральных фигур. Преемничество Кочановой – не самый худший вариант для Белоруссии, она симпатизирует пророссийским движениям и далека от национал-либералов.

Но, если перспективы прозападного реванша сразу после Лукашенко сомнительны, то с более отдаленной перспективой не все так гладко. В Белоруссии сильно запустили работу с молодежью. Громоздкий Белорусский республиканский союз молодежи хорошо справляется с ролью питомников молодых карьеристов, однако основную свою задачу провалил. Во время событий 2020 года улицы заполнила оппозиционная молодежь, а БРСМ вообще не подавал признаков жизни. У Белоруссии осталось не так уж много времени. Скоро эти поколения станут играть определяющую роль в общественно-политической жизни республики и, если срочно не начать что-то всерьез менять, тогда ее могут ждать большие потрясения.