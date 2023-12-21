«Слухи о снарядном и финансовом голоде у ВСУ – не более чем уловка» – Рогов строго предостерёг от шапкозакидательства

Информация в западных СМИ о дефиците боеприпасов и сложном положении ВСУ не более чем уловка – Запад будет держать линию соприкосновения. Украинская армия переходит к обороне, возводит фортификационные сооружения, и никаких шапкозакидательских настроений здесь быть не может.

Об этом в эфире НТС заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, прилетало и прилетает хорошо. Говорить о «снарядном голоде» я бы не стал. На линии соприкосновения по нашим позициям бьют, и даже по тыловым позициям. Я думаю, что на самом деле, это опять такая информационная спецоперация Запада, как в своё время перед началом СВО, когда непосредственно озвучивалось (Западом), что Киев возьмем за три дня. Сейчас многие даже не помнят, но на самом деле об этом кричала западная пресса, это не у нас было, любой желающий может найти. Некое ощущение лёгкой прогулки, что сейчас всё быстро изменится, всё будет чудесно и так далее. И здесь, мне кажется, идёт такой же момент. Да, объёмы поставок сократились. Да, сейчас мы видим на Западе некую приостановку. Но она связана не с тем, чтобы сливать или не сливать марионеточный режим, а только, кого ставить во главу его. То есть, вместо Зеленского условного там Залужного, Буданова – не суть важно, имя им легион. Мы должны понимать, что любое противостояние – это «чужой против хищника». Кого бы ни выбрали, простые люди проиграют. Но Запад даст ровно столько, чтобы удерживать линию фронта, чтобы вести обстрел, и чтобы как можно больше людей с двух сторон гибло. Потому что украинцы для них – это те же русские, тут сомнений никаких нет», – пояснил представитель Запорожской администарции.

По его словам, украинские войска в рекордные сроки выстраивают линии обороны на подконтрольных территориях.

«Сейчас, кстати, показательный момент. Я возьму только маленький участок Запорожского фронта. Мы-то видим, как к такой дуге обороны, к укрепрайонам, начиная даже не с Харьковской, а Черниговской области, ставили «зубы дракона». Непосредственно в Черниговской области, на подконтрольных режиму Зеленского территориях.

«Зубы дракона» – это такие конусообразные железобетонные сооружения, которые должны ограничивать проход тяжёлой техники, тем более, бронетехники. Так вот, даже в Черниговской области ставятся, не говоря про Харьковскую область, про оккупированные части Донецкой и Луганской народных республик, и Запорожской области. В Запорожской области только за две недели было выделено и в значительной степени освоено, причём без особого воровства, насколько мне известно, порядка 40 миллионов гривен. То есть порядка 100 миллионов рублей, на которые можно сделать достаточно немало за короткий срок. Поэтому сейчас они будут готовиться к обороне», – указал эксперт.

Он подчеркнул, что все заявления о скором крахе ВСУ, провалах на линии боевого соприкосновения – преждевременны.

«Я прошу всех наших зрителей, особенно экспертов, или, тем более людей, наделённых хоть какой-то властью на местах – не переходить к шапкозакидательным вариантам, что фронт рухнет, противник побежит, скоро освободим, всё что хотим, и дойдём до Збруча. Не надо, пожалуйста! Потому что это очень дорого может обойтись. Шаг за шагом выбиваем их линию обороны, выбиваем их тыловые позиции, выбиваем снабжение и шаг за шагом освобождаем. Качественные нормальные действия, как показывает практика, дают больший результат. И, самое главное, сохраняют жизни наших русских ребят, которые нам ещё, естественно, очень нужны. Мало того, что они родные и близкие, им еще восстанавливать после освобождения экономику наших южнорусских земель», – подчеркнул Рогов.