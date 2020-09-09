Слухи о тотальной поддержке Тихановской оказались слишком преувеличенными

09.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Практически вся Гомельская область, откуда родом объявившая себя победительницей выборов президента Белоруссии домохозяйка Светлана Тихановская, голосовала за Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» пишет «Московский комсомолец», журналисты которого побывали в Белоруссии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Трогательная сцена произошла в гомельском такси. Нашему водителю 65 лет. Он голосовал за Тихановскую. Таксисты, которые за Лукашенко, отказывались нас подвозить», – отмечается в публикации.

При этом водитель убеждал московских журналистов, что вся страна голосовала на выборах за Тихановскую.

«Пришлось огорчить его. Мы рассказали, что почти вся Гомельская область на стороне действующей власти. Вспомнили, что соседи в доме Тихановской отдали голоса за Лукашенко, как и ее школьные учителя и преподаватели педагогического вуза, где она училась. Таксист замолчал. Минут через десять: «Расстроили вы меня. Я наивно верил, что нас большинство». И больше до конца поездки ничего не сказал», – пишет «МК».

Впрочем, далее журналисты издания, в целом сочувствующего белорусской оппозиции, объяснили, что Лукашенко пользуется поддержкой, поскольку белорусы старшего поколения не знают, как хорошо живется на Западе.

«Большинство жителей Беларуси не путешествуют, потому что не могут себе позволить выбраться за границу. Старшее поколение и вовсе никогда не выезжало за пределы республики. Отпуск те, кому за пятьдесят, проводят на грядках, ходят на рыбалку или в лес. Электорат Лукашенко не в курсе, как живут их ровесники на Западе, вся их жизнь прошла в работе», – отмечается в статье.

Напомним, что по официальным данным Тихановская набрала около 10 процентов голосов избирателей.