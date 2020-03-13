Слухи об аресте в США «хозяина Молдовы» пока не подтверждаются

13.03.2020, Москва, Елена Острякова

Скандальный молдавский политик, мэр города Бельцы Ренато Усатый утверждает, что бежавший из Молдовы в прошлом году криминальный олигарх Влад Плахотнюк арестован в США.

Об этом Усатый заявил в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был он задержан за нарушение миграционного законодательства. Информация попала в одну из международных организаций, которая занимается мониторингом таких клиентов как Плахотнюк», – утверждает Усатый.

При этом он не исключает, что Плахотнюка могут быстро выпустить.

«Понятно, что сейчас могут вписаться какие-то лоббисты и спецура, потому что Плохиш с разными людьми работал в течение своей жизни. Даже после заявления Госдепартамента США о том, что он признан персоной нон грата, он спокойно там находился», – сказал Усатый.

Через несколько часов ему через ту же соцсеть ответил сам Плахотнюк.

«Близким людям, которые действительно беспокоятся обо мне, сообщаю, что я в безопасности. Тем, кто “сильно озабочен моей судьбой”, советую успокоиться, у меня все хорошо, я на свободе. Я сожалею о том, что некоторые устраивают шоу и прибегают к фальшивым новостям для достижения разных своих целей, в том числе для увеличения своей аудитории и количества лайков», – написал олигарх, пообещав лично информировать об изменениях в своей жизни.

Судя по всему Плахотнюк продолжает находиться в США, хотя еще в январе госсекретарь США Майк Помпео написал в своем «твиттере», что молдавский олигарх внесен в американский санкционный список. Согласно открытым данным его виза истекла еще в декабре 2019 года, однако известно, что у Плахотнюка есть документы на другое имя.

Стоит напомнить, что по данным СМИ, вывозить Плахотнюка из страны в июне 2019 года помогали США и Украина. В молдавских соцсетях распространился фотоальбом, в котором собраны фотографии Плахотнюка вместе с различными чиновниками в США, сделанные в то время, когда олигарх практически единолично владел страной. Новый глава национальной разведки США Ричард Греннел будучи послом в Берлине писал в американской прессе хвалебные статьи о Плахотнюке.

Влад Плахотнюк, начиная с 2017 года был трижды заочно арестован судами Москвы. Ему инкриминировали наркоторговлю, организацию убийства и финансовые махинации. 11 октября 2019 года решение об аресте олигарха вынес наконец и молдавский суд. На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. Он объявлен в международный розыск.