Слухи об отмене замедления YouTube не подтвердились. Все произошло наоборот

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Видеохостинг YouTube перестал работать в России у значительной части пользователей на компьютерах: при попытке перехода на сайт появляется уведомление об отсутствии соединения.

Интрига в том, что накануне либеральный канал Brief распространил информацию, будто бы власти на фоне недовольства населения приняли решение об отказе от замедления сервиса, где царит антироссийская цензура.

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«Я знаю, что есть и влиятельные игроки, которые предлагают ситуацию откатить, Youtube восстановить», – писала журналистка Екатерина Винокурова.

Однако ситуация для Youtube только ухудшилась.

Оценки этого события разнятся.

«Вредность данной кампании можно оценить по тому, что мои друзья, далекие от политики, в чате гневно обсуждают проблему отсутствия мультиков у детей. Сейчас, вероятно, начинается наиболее острая часть кампании по блокировке», – написал в своем тг-канале политолог Михаил Карягин.

При этом он отмечет, что блогерам откровенно все равно, на какие площадки помещать свой контент, а из политических сил только партия «Новые люди» пытается капитализировать негатив из-за замедления YouTube.

«Даже антисистемщики тему не прокачивают, хотя, казалось бы, – это их хлеб. Пока особых рисков не прослеживается, но все может измениться», – пишет Карягин.

Политобозреватель телеканала «Царьград» Андрей Перла считает, что государство имело полное право заблокировать видеохостинг.

«В Турции, стало быть, можно взять, да и заблокировать. А в России никак нельзя. Социальная проблема. Деткам мультики смотреть негде. «Где же диктатура, батенька?». Слушай, товарищ правительство, так ты всякого уважения лишишься со стороны именно тех людей, без которых тебе никак не удержаться…», – написал Перла.