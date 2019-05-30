Слухи об отставке Суркова вызвали нервный мандраж в Киеве

30.05.2019, Киев, Игорь Петров

Если слухи подтвердятся, и вместо Владислава Суркова курировать украинское направление в России назначат экс-посла в Минске Михаила Бабича, то украинским самостийникам вести какие-либо переговоры с Москвой станет невозможно.

Об этом в эфире Politeka Online заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент ходят очень активные слухи о том что Суркова отстраняют от на кураторства этого направления как человека, который сделал неправильную ставку, он предполагал что выиграет Петр Порошенко, создавал подобную картину в Кремле, и это оказалось неверным, – как и многие другие ставки которые до сих пор он делались по Украине. И, по-видимому, за это может быть какая-то ответственность.

Если на его место назначат господина Бабича кто сейчас выглядит как наиболее вероятный преемник (Суркова), то тогда вообще нам про какие-то переговоры будет практически невозможно говорить. Потому что Бабич – не тот человек, который в состоянии вести переговоры.

Сурков – это в значительной степени самостоятельная фигура, которая замыкается лично на вождя (Путина), Бабич – это человек, который очень сильно связан с силовыми структурами. Он для Суркова антагонист, они друг друга не любят, это человек, который работал много с Володиным по «Единой России», и при этом был всегда специалистом, когда надо было устроить особенно отмороженную фальсификацию выборов, то есть, вот абсолютно такие незаконные акции. Вот тут Бабич был абсолютно для них на своем месте», – поделился своими опасениями перебежчик Пономарев.