Слухи об уничтожении моста в Херсоне оказались слишком преувеличенными

27.07.2022  11:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина, Херсон
Новости Украины

ВСУ не в состоянии уничтожить Антоновский мост через Днепр в Херсоне – они способны лишь повредить дорожное полотно и перегрузить российские системы ПВО, работающие на данном направлении.

Об этом пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не в состоянии уничтожить Антоновский мост через Днепр в Херсоне – они способны...

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По мнению авторов, главная цель атаки на мост – не уничтожение объекта, а нанесение репутационных потерь России, которая якобы не в силах защитить его и население подконтрольной ВС РФ Херсонской области.

«Для того, чтобы полностью уничтожить Антоновский мост, одних «Хаймарсов» и РСЗО недостаточно. При всей результативности огневого поражения по объектам ВС РФ, сил и средств у ВСУ не хватит для гарантированного уничтожения моста: для этого надо уничтожить пилоны.

Дорожное полотно выводить из строя раз за разом — да, ВСУ смогут. Доставит это проблемы? Да. Более того, учитывая огромное количество усилий со стороны Украины и союзников, которое сосредоточено на разведке объектов ВС РФ и перемещений воинских колонн, на мосту могут попытаться накрыть военную технику на марше.

Но по большому счёту, это не нужно. Сейчас ВСУ решают задачу по систематическому нагнетанию паники на освобожденных территориях и истощению российского ПВО, которое не справляется с массированными ударами.

Для внутренней аудитории на Украине и Западе создаётся медийная картинка систематического репутационного провала Российской Федерации, чья армия не в состоянии защитить освобожденную территорию Херсонской области. Это задача на ближнесрочную перспективу для того, чтобы показать мощь и превосходство ВСУ, а также прикрыть уже не репутационные, а реальные провалы Киева на Донбассе и других направлениях», – говорится в сообщении.

Предположения «Рыбаря» подтверждают слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

«Антоновский мост заболел. «Лучшее ПВО в мире» не уберегло он болезни. Но врачи из ВСУ скоро прибудут и вылечат», – пишет на своей странице в соцсети политик.

То, что в результате удара по мосту было повреждено лишь дорожное полотно, в своем блоге подтверждает и украинский пропагандист Андрей Цаплиенко:

«Видео последствий удара ВСУ по Антоновскому мосту. Опоры уцелели, разрушений пролета не видно, значительное повреждение покрытия».

Свежее видео Антоновского моста. Судя по всему, пролеты не пострадали. 

О бесполезности затеи уничтожить мост при помощи РСЗО пишет в своем блоге бывший киевский журналист Максим Равреба.

«Ночью доблестные ВСУ снова накидали туда из американских («Хаймарсов») говняшек. Несмотря на ночное время, все хоббиты по тревоге слезли со своих хоббиток и праздновали уничтожение капитального моста из РСЗО. Орки тоже слезли со своих орок и, шмыгая хрюкалами, стали винить шпионов и диверсантов в Кремле. Они тоже не сомневались, что мосту кердык.

Дорогие эльфы, хоббиты, орки и прочие советские граждане! Вы правда верите, что капитальный мост можно уничтожить из РСЗО? Да? Да вы рехнулись! Вы зря приписываете «Хаймарсам» волшебные возможности. «Хаймарс» – это «Катюша». Разница только в тюнинге. «Хаймарс» от «Града», «Смерча» и «Солнцепека» отличается только креативным способом заряжания и бронированием кабины. Тюнингом! На этом преимущества «Хаймарса» заканчиваются.

А тем, кто думает, что неуправляемые заряды РСЗО способны уничтожить капитальный мост, смотрите, как по мосту в Лимане стреляли высокоточным «Калибром». Как баран в новые ворота. Нет, ребята – шары не будет! Только тонны взрывчатки, только ручками, только ценой жизни. Как советские партизаны».

Тем не менее, дорожное покрытие моста получило серьезные повреждения.

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