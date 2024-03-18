«Слушали Запад, кивали гривой и делали по-своему» – генерал ВСУ о причинах провала «контрнаступа»

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К словам министра обороны Британии и командующего армии, которые посоветовали киевскому режиму уходить в стратегическую оборону и сосредоточиться на ударах по Крыму и ЧФ, отложив контрнаступление, стоит прислушаться хотя бы в этом году.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко сказал, что такие советы давались ещё с июня прошлого года, когда Киев начинал «контрнаступ».

«К концу июня прошлого года необходимо было в очень сложных информационных условиях перейти по всему фронту к стратегической обороне – ещё тогда, когда были резервы. А мы собрали всего на одно направление с помощью союзников, а воевали аж по трём направлениях, а потом добавили ещё Херсонское направления с августа, а ресурсов было всего на одно. С военной точки зрения, это были деструктивные подходы. А в июле натовское военное руководство говорило о том, что надо переходить к стратегической обороне. Но это было тоже не сделано, продолжались попытки наступательных действий, которые, как мы видим, к существенным результатам не привели. Исчерпались ресурсы, которые были набраны, и теперь мы пожинаем последствия с прошлого года. И теперь то, что они говорят, это очевидно. Мы выполняем задачи в тяжёлых условиях стратегической оборонительной операции, когда противник медленно, но упорно наступает со всеми вытекающими отсюда последствиями», – сказал генерал.

Ведущий канала заподозрил «зраду».

«Может сложиться впечатление, что западники давали нам дельные советы, необходимо было прислушаться, а наше военное и политическое руководство кивало головой, но делало по-своему», – уточнил журналист.

«Ну, были определённые надежды, скажем, но я не хочу повторяться, я сделал коротко анализ прошлого года, и последствия, которые перешли на этот год. То есть – ситуация была близка к тому, о чём вы говорите. Тут больше анализировать не имеет смысла», – подтвердил Романенко.