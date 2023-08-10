Слушать Лепса под одеялом. Как украинская власть криминализует русскую музыку

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Дурное дело нехитрое: вслед за Киевсоветом, запретившим в украинской столице русскоязычный культурный продукт, русофобскую эстафету подхватили в Верховной раде, депутаты которой намерены масштабировать эту дискриминационную практику на всю Украину.

Правда, начать решили с малого, избрав в качестве тренировки из всего массива культурных продуктов пока что только музыкальный.

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Согласно внесённому в украинский парламент законопроекту, за прослушивание российской музыки в общественных местах, публичное исполнение российских песен, их показ или демонстрацию предусмотрен штраф от 5 100 до 8 500 гривен. А за повторное нарушение – от 17 000 до 25 500 гривен.

Для тех, кто не ориентируется в курсовой разнице переведем размеры штрафов в доллары. Минимальный штраф составит 120 USD, а максимальный – 230. Желающие послушать российскую музыку больше одного раза должны быть готовы выложить за это удовольствие из своего кармана больше 650 долларов.

И ладно бы речь шла о запрете каких-то конкретных музыкальных произведений согласно утвержденного перечня. Например, высмеивающих Украину или призывающих к ее ликвидации.

Но речь идет о запрете чохом ВСЕЙ российской музыки, включая абсолютно аполитичную.

И при этом никто не может объяснить, в чем именно состоит вред или угроза украинской нацбезопасности от публичного прослушивания или исполнения, например, песни «Погода в доме» или «Миллион алых роз».

Больше всего от этого идиотского закона пострадают украинские музыкальные телеканалы и радиостанции, в ротациях которых российский продукт до сих пор занимает значительное место. Если раньше депутаты устанавливали квоты на присутствие в эфире украинских песен, то теперь просто хотят запретить русские.

Ну и стоит ожидать резкого увеличения скандалов и провокаций на транспорте, в местах отдыха и общественного питания. Новостных заголовков типа «Очередной мовный скандал в Одессе (впрочем, название города можно подставить любое) станет сильно больше.

Потому что выросшим на русской музыке украинцам будет запрещено заказывать в ресторане любимые песни, а также исполнять их караоке. А разного рода инициативным дегенератам, наоборот, закон даст в руки оружие для легального самоутверждения за счет «неправильных» соотечественников.

Как и любая вздорная инициатива такого рода, нынешняя имеет потенциал роста. Не удивимся, если впоследствии дело дойдет до патрулей по типу мовных, которые будут ходить по улицам или по квартирам, высматривая, из чьих наушников или окон звучат песни российских исполнителей. Потому что если песня звучит из окна на улицу – это уже вторжение в «публичное пространство».

Про доносы жильцов многоквартирных домов друг на друга я вообще молчу. Достаточного одного-двух поехавших кукушкой свидомых на подъезд – и всем остальным обеспечена «веселая» жизнь.

Самое печальное, что все это будет подаваться – да что там, уже подается! – под соусом «борьбы с совком». Хотя любому вменяемому человеку понятно, что совок – это как раз вот такая вот борьба с ним. Это лекции взрослым людям на тему, какую музыку они должны слушать и какие книги читать, и на каком языке.

Красноречиво молчание украинских интеллектуалов и правозащитников, с которым они встретили данную инициативу. А многие ведь, спеша продемонстрировать лоялизм, поспешили произвол поддержать. Мол, так и надо и «давно пора».

Хотя даже самым отмороженным крикунам про «российскую агрессию», как повод для ущемления людей в правах, понятно, что факт агрессии не освобождает от необходимости соблюдать собственную Конституцию.

Как скоро та же Верховная Рада по примеру своих братьев по разуму из Киевсовета расширит запрет не только на музыку, но и на книги, фильмы, театральные представления, концерты, культурно-образовательные мероприятия, объекты материальной и духовной культуры…в общем, далее везде? Не боясь ошибиться, думаю, что это вопрос времени а не принципа.

Что это значит? Это значит, что граждане Украины, чьим родным языком является русский, не смогут самовыражаться на людях в собственной стране, которая, при этом, требует себя любить, защищать, и платить налоги. У всех этих людей не может не возникнуть закономерный вопрос: с какой стати?

Даже если придавленный гнетом цензуры и страхом попасть в СБУ житель Украины не озвучит этот перечень вопросов вслух, он об этом наверняка подумает. Слава богу, мыслепреступления на Украине еще не судят. Впрочем, есть подозрение, что это пока…