«Слушают политинформацию и работают без проблем»: в ЛНР поедут строители из КНДР

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Поскольку ЛНР не входит пока в ООН, наложившей санкции на КНДР, для Донецка не станет препятствием экономическое сотрудничество этой страной, ранее официально признавшей независимость республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, проведший на днях встречу с главой дипмиссии КНДР Син Хон Чхолем, в ходе которой обсуждались вопросы приезда в республику северокорейских строительных бригад, а также сотрудничества в торгово-экономической сфере и туризме.

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«Трудовая миграция — одно из традиционных направлений внешнеэкономической деятельности Северной Кореи. Страна обладает огромными трудовыми ресурсами — высококлассными рабочими и инженерами, использование которых в других странах оказалось невозможным из-за санкций ООН. Однако эти санкции не могут стать преградой для ДНР и ЛНР, не входящих в ООН», — сказал Мирошник «Коммерсанту».

По его словам, северокорейских строителей отличают высокие профессионализм, ответственность, трудовая дисциплина.

«Начиная день с прослушивания утренней политинформации, они затем работают с большой эффективностью, не создавая никаких проблем. Также необходимо отметить высочайшую квалификацию северокорейских сварщиц», — отметил дипломат.

Он добавил, что в настоящее время готовится к подписанию меморандум о внешнеэкономическом взаимодействии двух государств.

Также Мирошник назвал КНДР перспективным рынком для производимой в Донбассе продукции машиностроения и станкостроения.