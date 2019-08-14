Служба нацбезопасности Армении: «Мы вам не Кровавая Гебня!»

14.08.2019, Ереван, Андрей Ростовцев

12 августа по приглашению секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в Ереван с двухдневным рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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Патрушев и Григорян

На вторник запланированы встреча Николая Патрушева с премьер-министром Николом Пашиняном и переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном.

В ходе визита Патрушев проведет консультации по вопросам безопасности с участием руководства совбезов двух стран и представителей ряда ведомств России и Армении.

В предыдущий раз Патрушев и Григорян встречались в июне текущего года в Уфе в рамках международной встречи глав ведомств, курирующих вопросы безопасности.

С учётом того, что Григорян – майдаун и грантоед, назначение которого на должность секретаря Совбеза Армении было встречено крайне неоднозначно даже в окружении Пашиняна – наблюдатели не ждут от визита Патрушева каких-то прорывных результатов и объясняют его визит протокольной необходимостью: в ноябре 2018 года между Россией и Арменией было подписано двухгодичное соглашение о визитах глав совбезов.

Гораздо интереснее протокольных визитов события, развернувшиеся вокруг приезда Патрушева.

Так, например, «свободная демократическая пресса Армении» выступила с любопытным комментарием первого дня визита главы российской делегации:

«Секретарь Совбеза России Патрушев вчера вечером прогулялся по Еревану с армянским коллегой Григоряном. Патрушеву прогулка понравилась. Сам факт такого непринужденного выхода высокопоставленного армянского чиновника в люди сильно удивил Патрушева, которого до этого визита в Армению всегда возили на машинах с мигалками и кучей охранников.

Впрочем это тревожный сигнал для Патрушева и российской элиты. Они боятся, что пример армянской революции может быть заразительным для россиян», – на голубом глазу сообщают приближённые к Пашиняну СМИ.

Незаметно, чтобы «тревожный сигнал» каким-то образом озадачил Патрушева и создал переполох среди российской элиты. Пока что мы наблюдаем обратное: как «ужасная российская действительность» заразительна для армян, раз уж они десятками тысяч едут на заработки и ПМЖ в Россию, не находя особой привлекательности и смысла от томных прогулок с главой Совбеза Армении по вечернему Еревану.

Ещё более интересная переписка состоялась накануне визита Патрушева между председателем пресс-клуба «Аспарез» из Гюмри Левоном Барсегяном и офисом по связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.

глава грантоедского пресс-центра “Аспарез” Барсегян

Влиятельный грантоед Барсегян, получающий финансирование по линии Фонда поддержки демократии (NED) и Открытого общества Сороса, обратился с электронным письмом к главе СНБ АР Ванцецяну со списком вопросов, главными из которых можно выделить следующие: преемницей каких структур является служба безопасности Армении, а также – была ли советизация Армении аннексией, а Советская Армения – субъектом международного права.

Из офиса главы СНБ Ванцецяна вождю армянской грантоедской журналистики со ссылкой на мнение директора спецслужбы ответили следующим образом:

«В 1918 году в Республике Армения было создано отделение разведки и контрразведки Генштаба военного министерства РА. Это та первая армянская государственная структура, которая имела функции спецслужбы и обеспечения национальной безопасности в новейший период нашей истории. Да, мы с этой даты считаем основание армянских органов национальной безопасности и в 2018 году отметили 100-летний юбилей основания.

Мы считаем, что деятельность нашей структуры была прервана советизацией Республики Армения, когда мы потеряли государственность, а в 1991 году в результате воссоздания государственности и благодаря этому мы восстановились как СНБ РА. Да, больно, что произошло такое продолжительное прерывание, но мы все очень хорошо знаем, что это было прерыванием независимой государственности. Потеря независимости не может быть положительно оценена каким-либо нормальным человеком.

Мы себя не считаем правопреемниками НКВД и КГБ СССР. Более того, наши сотрудники, день и ночь обеспечивающие безопасность Армении и ее народа, не могут отождествляться или сравниваться со сталинскими палачами и гулаговскими карателями. Совершенные в советские годы в массовом порядке насилие и преследования среди нас были осуждены – давно и раз и навсегда».

Ответ на второй вопрос звучал более уклончиво: дескать, директор СНБ Армении – не историк, не политолог, и давать оценки тем или иным историческим событиям не входит в его компетенцию. «Он не может ответить на эти вопросы».

Хотя, если вчитаться в ответ на первый вопрос, директор СНБ Армении всё-таки даёт политические и исторические оценки.

Проще всего возразить Ванцецяну об «ужасах» советизации Армении в 1920 году.

Как известно, 24 сентября 1920 года националистическое правительство Армянской Республики при поддержке Антанты вступило в войну с турецкими кемалистами, которую вдрызг проиграло к началу декабря 1920 года.

Тем самым, «незалежная» Армения, сама, без вмешательства РСФСР, потеряла Карсскую область с горой Арарат, а также вынуждена была вывести войска из Карабаха, что и стало причиной последующего вхождения области в состав Азербайджанской ССР на правах автономии.

Если бы армянские нацики продолжили войну с кемалистами и дальше, на радость Антанте, то их человеческие и территориальные потери были бы неизмеримо выше. Более того, Александропольский мирный договор с Турцией, согласно которому турки получали Карсскую область, заключили армянские «самостийники», хотя, следует заметить, даже этот документ ими был подписан неправомочно, поскольку на тот момент незадачливое армянское правительство добровольно ушло в отставку, уступив место коалиционному правительству из местных большевиков и умеренных националистов.

Советизация Армении, как и Грузии с Азербайджаном, была выгодна не только РСФСР и кемалистской Турции, но и самим закавказским псевдогосударствам, грозившим стать надолго «горячими точками» благодаря проводимой политике национал-демократами.

Полагаю, что сравнивать современную Армению, в очередной раз получившую «незалежность», с Армянской ССР, бессмысленно. Советская Армения была процветающей республикой с развитыми наукой и промышленностью, причём выходцы из неё были широко представлены во всех областях жизни СССР: в партийных и государственных органах, Вооружённых Силах, госбезопасности, в науке, искусстве, спорте, кинематографе и т. д.

Спрашивается, каким образом в старорежимной Армении могли реализоваться таланты маршала Баграмяна, адмирала Исакова, авиаконструктора Микояна, композитора Хачатуряна, актёра Фрунзика Мкртчяна, астронома Амбарцумяна и многих других выдающихся армян?

То есть, ничего трагического в советизации Армении в конце 1920 – начале 1921 года не было. Зато, хорошо известно, что армянские нацики придумали для себя, будто область Карс и Арарат сдали Москва и лично Ленин, да и вообще, «эти русские» не захотели отбить у турок земли, бездарно потерянные армянскими нациками. Особенно если вспомнить, каким тяжёлым был для РСФСР голодный и холодный 1920 год.

Если кто помнит, в 1977 году армянские националисты даже устроили на этой почве ряд кровавых терактов в московском метрополитене.

теракт в московском метро, январь, 1977 год

В общем, это давно не бином Ньютона – откуда растут ноги недовольства советской властью у армянских нациков: «Ништяки оставьте, сами уходите, прос#анный нами Карс и Арарат верните!»

С «самостийными» спецслужбами современной Армении дела обстоят не столь прямолинейно, несмотря на откровенно дурацкие заявления: «мы не имеем никакого отношения к сталинским палачам, и вообще, нашу невинность украли Советы в 1920 году».

Первым делом следует отметить юридическую незамутнённость работников пиар-офиса СНБ Армении, поскольку ни один суд в мире не объявлял НКВД – КГБ преступной организацией. Мнением Солженицына и других одиозных персонажей можно пренебречь.

Далее, утверждать, будто СНБ Армении вылупилась из каких-то муторных квазигосударственных структур столетней давности (возглавляемых максимум штабс-капитанами) – точно такая же чушь, как и утверждения украинских политических деятелей времён постмайдана, будто Украина и все её государственные институты есть-пошли из УНР-ЗУНР. Но если людям хочется позориться на весь белый свет, то так тому и быть.

Всё равно, любому постсоветскому директору армянских СНБ как пешком до Китая далеко до, скажем, уровня генерал-майора Георгия Мартиросова, внесшего значительный вклад в безопасность страны в годы Великой Отечественной войны, или советского резидента в Иране Ивана Агаянца, благодаря которому была обеспечена безопасность лидеров «Большой тройки» на Тегеранской конференции 1943 года.

представитель центрального аппарата КГБ СССР Семен Цвигун и руководство КГБ Армении

По-видимому, армянские спецслужбы за последние 30 лет деградировали из республиканского подразделения влиятельных советских спецслужб в местечковую «безпеку», о деятельности которой ничего не известно даже исследователям.

Во всяком случае, эпичным провалом армянских спецслужб стал никем не предотвращённый расстрел парламента в октябре 1999 года группой экстремистов во главе с Наири Унаняном, во время которого были убиты премьер-министр республики, депутаты и даже спикер парламента, бывший глава Армянской ССР Карен Демирчян.

Унанян и расстрел парламента Армении

Беспомощность Службы нацбезопасности Армении (в то время – Министерства нацбезопасности) проявилась буквально во всём – от стиля ведения переговоров до подготовки к штурму парламента, вплоть до того, что с просьбой провести спецоперацию по нейтрализации террористов и спасению заложников руководство республики обратилось к московской «Альфе», которая уж точно не разделяет свою судьбу с историей ЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, со всем хорошим и плохим, что связано с этой структурой.

Штурм парламента не состоялся только по той причине, что тогдашний президент Армении Кочарян дал личные гарантии безопасности террористам и даже позволил Унаняну оставить при себе пистолет.

Позже оказалось, что Унанян – завербованный агент МНБ, турецкие контакты которого показались интересными армянской спецслужбе.

В настоящее время главный интерес СНБ Армении крутится вокруг противодействия влиянию Азербайджана и Турции. И если успехи СНБ в деле борьбы с турецкими шпионами сокрыты во мраке, то спецслужбы Азербайджана и Армении время от времени рапортуют о поимке «шпионов», большинство из которых на поверку оказываются совершенно случайными люди.

Если бы весь этот балаган с отрицанием исторических связей СНБ РА с «преступным» НКВД был тихой внутренней шизой руководства спецслужбы, – это было бы ещё полбеды. Беда в том, что ведомство, возглавляемое А. Ванцецяном, уж очень подобострастно расшаркивается перед грантоедом Барсегяном, выступающим одним из главных противников пребывания российской 102-й военной базы в Армении, да ещё и влияющим на кадровую педагогическую политику в Гюмри – втором по величине городе Армении…

армянские сироты перед отъезом в Армению из Иерусалима, 1925 год

армянские репатрианты грузятся на пароход для отправки в СССР, порт Марсель, 1947 год

Армянская ССР. молодые армянские репатрианты едут на учёбу