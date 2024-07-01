Служба в ВСУ и мобилизация стали главными линиями раскола среди украинцев – Associated Press

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The Associated Press опубликовала интервью с бывшим украинским журналистом и телеведущим, затем нардепом от партии «Самопомощь», а ныне военнослужащим БПЛА-подразделения ВСУ Егором Соболевым. Само по себе интервью не содержит чего-то нового и особо интересного. Зато представляют интерес идущие следом за ним выводы редакции агентства, оформленные в отдельный материал.

«Украина потратила годы на попытки построить демократию западного образца, хотя и не без некоторых трудностей на этом пути, поскольку она избавлялась от привычек советского прошлого. Однако, чтобы противостоять России, Украина почувствовала себя вынужденной временно приостановить или ограничить некоторые демократические идеалы. Выборы были отложены , некогда сильные СМИ были ограничены, борьба с коррупцией выпала из повестки дня, а свобода передвижения и собраний была ограничена военным положением», – говорится в публикации.

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Отмечается, что Украине все сложнее дается борьба с коррупцией.

«Когда в 2019 году президентом Украины был избран комик, а ныне политик Владимир Зеленский, он пообещал положить конец коррупции, которая процветала десятилетиями. Война не сделала это легче. Организация Freedom House заявила, что коррупция в Украине существует в «пугающих масштабах». Военные и судебные органы были определены как очаги взяточничества», – отмечается в публикации.

Агентство перечисляет высокопоставленных жертв коррупционных скандалов на Украине последнего времени: «Министр обороны Украины, министр сельского хозяйства, главный прокурор, глава разведки и другие высокопоставленные чиновники были отстранены от должности за последние два года, а в прошлом году глава Верховного суда был арестован по подозрению в получении взятки».

Отдельным пунктом идет сворачивание конкурентной демократии в стране.

«Зеленский отложил президентские выборы 2024 года на неопределенный срок из-за войны. Владимир Путин использовал отложенные выборы, чтобы поставить под сомнение легитимность Зеленского. Идея о том, что Зеленский антидемократичен, была поддержана в США некоторыми республиканцами в Конгрессе, которые выступают против военной поддержки Украины. Лидеры парламента и основные конкуренты Зеленского поддержали решение отложить выборы, и опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев с этим согласны. Но украинцы ворчат по поводу власти, которую накопил Зеленский. Критика в его адрес усилилась в прошлом году после провала контрнаступления Украины, и политические соперники прощупывают почву».

Нашлось место в публикации и обвинениям в давлении на журналистов.

«Вскоре после вторжения несколько украинских телеканалов объединили ресурсы для создания одного круглосуточного канала — «Телемарафона United News», чтобы обеспечить преемственность. Критики утверждают, что это также помогает правительству не допускать плохие новости в эфир, поскольку создается единый уполномоченный вещатель. «Репортеры без границ» призвали закрыть телемарафон, заявив, что общественное доверие и рейтинги у него низкие. Госдепартамент США заявил, что такая медийная консолидация подавила конкуренцию и «обеспечила беспрецедентный уровень контроля» со стороны правительства».

Агентство называет главной разделительной линией в нынешнем украинском обществе службу в ВСУ и мобилизацию на фронт.

Правительство объявило в апреле, что приостанавливает продление паспортов и консульские услуги для мужчин призывного возраста, находящихся за пределами страны.

«Правозащитные группы раскритиковали этот шаг, направленный на то, чтобы заставить экспатриантов зарегистрироваться для призыва. Но он встретил широкую поддержку внутри Украины, где раскол между теми, кто остался, и теми, кто уехал, может стать линией разлома, которая в будущем поставит под угрозу социальное единство», – говорится в публикации.

Несмотря на все это общий вывод агентства осторожно оптимистичен.

«Многие украинцы устали и травмированы войной, в которой победа кажется далекой. Но, несмотря ни на что, исследования показывают, что война не разрушила веру украинцев в демократию, а возможно, и укрепила ее. Около 59% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, заявили, что считают демократию более важной, чем наличие сильного лидера. До войны таких было 31%», – заключает автор публикации.