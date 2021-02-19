Служба защиты свидетелей попросила обеспечить безопасность 17 жертвам главарей «Армии освобождения Косово» (UCK)

19.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Служба защиты свидетелей Специального суда по Косово в Гааге предложила судье предварительного производства предоставить статус потерпевших 17 лицам.

Ведомство также попросило судью принять дополнительные меры защиты всем потенциальным жертвам и их семьям, проживающим в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запросы о статусе прямых или косвенных жертв направили в общей сложности 18 человек (девять косовских сербов, шесть косовских албанцев, национальность и гражданство еще трех человек сознательно не указаны в докладе Службы защиты свидетелей).

Однако ходатайство одного из албанцев было отклонено, поскольку преступление, жертвой которого он стал (его подстрелили боевики), касается событий 1997 года, которые не рассматриваются в рамках процесса над Хашимом Тачи, Кадри Весели и прочими лидерами UCK – в обвинительном заключении против них собрана фактура с марта 1998 по сентябрь 1999 годов.

Все упомянутые кандидаты на статус потерпевших представлены псевдонимами – числами, чтобы сохранить их личности в целях безопасности. Пятеро сербов утверждают, что они были прямыми жертвами UCK, то есть, как указано в отчете, были похищены, подвергнуты пыткам, незаконно задержаны и подверглись бесчеловечному обращению в лагере, упомянутом в обвинительном заключении.

Они свидетельствовали, что в результате этих преступлений им был причинен физический, моральный и материальный ущерб. Четверо представили документацию, касающуюся травм, а одна потерпевшая также представила психиатрическое заключение о полученной психической травме.

Другой сербский заявитель рассказал, что является прямой жертвой похищения, пыток, незаконного задержания и жестокого обращения со стороны членов UCK в косовском лагере в период, охватываемый обвинительным заключением. Он заявил, что в результате этих преступлений ему был причинен физический, моральный и материальный ущерб.

Заявитель представил медицинские справки о физических и психических травмах и фотографии разрушенного дома, а также документы о потере заработка по инвалидности и сопроводительную документацию о материальном ущербе.

Остальные трое сербов, подавшие заявление о предоставлении статуса, говорят, что являются косвенными жертвами. Так у одной женщины похитили мужа, которого потом так и не нашли, а двое сербов пожаловались – один на похищение, другой на убийство отца.

Трое албанцев из одной семьи утверждают, что их муж и отец был похищен и так и не найден. Другой албанец – что его брат был убит бандитами UCK. Трое заявителей, гражданство которых не разглашается, являются членами одной семьи, чей муж и отец были похищен и убиты. Еще одна албанская женщина дала показания, что ее брат был убит боевиками UCK, в результате чего ей была нанесена психологическая травма.

Служба защиты потерпевших просит судью принять дополнительные меры защиты в отношении всех заявителей из-за обоснованного и повышенного риска для них и их семей, проживающих в Косово. В частности, требует, чтобы никакие записи, идентифицирующие заявителей, не разглашались общественности, и чтобы для их идентификации использовались только псевдонимы.