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Ровенская епархия Украинской Православной Церкви, подвергающейся гонениям на Украине, передала терминал спутниковой связи «Старлинк» для боевиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Терминал «Старлинк» по просьбе боевиков 80-й особой ДШБ приобрёл социальный отдел Ровенской епархии за средства, собранные детьми и молодёжью в рамках акции «Украинские дети – украинской армии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аппарат передали в зону противостояния российской армии через укроволонтёрку Олёну Ярощук.

Ровенская епархия также регулярно вносит лепту в приобретение кровоостанавливающих и перевязочных материалов для ВСУ.

В условиях, когда режим Зеленского осуществляет настоящий погром Православной Церкви, подобные жалкие попытки выторговать себе лояльность режима ставят духовенство УПЦ в крайне унизительное положение. В случае, если СВО остановится, окончательного уничтожения Украинской Православной Церкви всё равно будет не избежать.

Отрекающимся же от Русского мира и от единой Русской Церкви, аки Петр от Христа, можно напомнить слова Спасителя: «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Евангелие от Матфея 10:28).