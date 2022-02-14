«Смех сквозь слезы»: Россияне просят Сергея Шнурова решить коммунальные проблемы в Петербурге

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Жители Петербурга не хотят больше видеть губернатора Александра Беглова градоначальником. Его рейтинг упал до минимума. Музыкальная группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Мерси, Баку!». В нем Сергей Шнуров снова нацелился на критику нынешнего губернатора Александра Беглова. В тексте композиции указывается деликатная тема географического происхождения градоначальника и исторические аналогии.

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В песне Шнуров сравнивает Александра Беглова с Петром I. Он поет о том, что царь основал Петербург, а Беглову суждено этот самый город угробить. А уточнение родины нынешнего градоначальника сделано намеренно для того, чтобы указать на его неспособность управлять северным городом с его постоянной непогодой: «Родился там, где снега нет, и мусор, и сосульки редкость».

Новый клип Сергея Шнурова «Мерси, Баку!» аудитория снова встретила с теплотой. Его посмотрели около 176 тысяч раз в первые часы публикации на видеохостинге YouTube. В комментариях пользователи сети просят музыканта посетить Петербург и помочь решить местные коммунальные проблемы.

Кроме того, музыкант своими ироничными клипами очень поспособствовал тому, чтобы рейтинг губернатора Петербурга упал до последней строчки в общем зачете глав регионов России. А всего-то нужно было обличить на большую аудиторию в эксцентричной манере результаты мусорной реформы и снежного коллапса.

На данный момент позиции Беглова оставляют желать лучшего. По результатам опроса, его рейтинг среди петербуржцев составляет всего 2%. То есть, если бы выборы нового губернатора Северной Столицы проводились бы уже сейчас, то 98% жителей отдали бы свой голос против Александра Дмитриевича.