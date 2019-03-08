Смелая жительница Львова осудила снос Монумента Славы в эфире ТВ

08.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Снос во Львове памятника героям Великой Отечественной войны – Монумента Славы – был незаконным, поскольку мемориал не попадал под нормы т.н. «декоммунизации» и не являлся аварийным.

Об этом во время прямого включения из Львова в эфире «NewsOne» заявила общественница Инна Иваночко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что этот монумент львовяне почему-то восприняли как своё имущество – нет, этот монумент принадлежит всей нашей стране, потому что благодаря нашим погибшим воинам, тем, кто воевал в Великую Отечественную войну, мы родились в мирной стране. Мы родились на Украине, и тут нет никакой национальности, никакой «мовы», есть люди-герои, которые погибли на этой войне.

Этот памятник начали демонтировать, ссылаясь на аварийность, мы все знаем, что он не аварийный, просто была такая манипуляция, чтобы его снести, потому что он не принадлежал к памятникам, которые подлежат декоммунизации», – заявила Иваночко.

«К сожалению, в нашей стране, в тяжёлом экономическом положении гуляет такой искусственный патриотизм, когда несколько политиков подтянули под себя карманные общественные объединения и организации, они диктуют всей стране свои правила. Но хочу напомнить, что кроме памятников, которые сегодня сносят, переименовывают улицы, уже уничтожено несколько больших предприятий в стране.

Под какие законы декоммунизации они попадали, и каким образом они уничтожались, эти вопросы ещё будем задавать позже, когда всё-таки власть сменится, и я верю в то, что она сменится, и мы начнём восстанавливать. Где наши предприятия «ЛАЗ», где наш «Полярон», где наша «Сирка» в Новояворовске, хочется спросить этих людей», – добавила львовянка.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Иваночко неоднократно подвергалась нападениям украинских националистов. Общественница в суде безуспешно пыталась оспорить решение местных властей о сносе Монумента Славы.