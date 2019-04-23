Смельчаку Зеленскому можно начинать биться головой о кремлёвскую стену

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вступающий в должность президента Украины Владимир Зеленский, будучи новым лицом в украинской политике, продолжит ведущий в никуда курс предшественника, о чём свидетельствуют его заявления касательно диалога с Россией, для запуска которого он выдвигает грозные и, как следствие, невыполнимые условия.

Результатом такого поведения станет обман ожиданий избирателей, которым он пообещал прекратить войну в Донбассе и вернуть моряков-нарушителей домой. Между тем, руководству России спешить некуда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в ходе пресс-конференции заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Политика Зеленского прогнозируемая. Это будет то же самое направление движения и во внешней, и во внутренней политике. Более того, он об этом уже заявил. Он чётко сказал, что «Минские соглашения мы будем перезагружать». Перезагрузка там вообще не предусмотрена, предусмотрено только их выполнение. Как перезагружать, он тоже сказал: «Мы к Нормандскому формату присоединим Соединённые Штаты, Великобританию, может, Канаду». Это тоже никем не предусмотрено, никакое присоединение никого никуда.

Помимо того, что он не собирается объявлять амнистию и так далее, он ещё заявил, что вообще собирается говорить с Россией только после того, как вернут заключённых из России. Хотя те же самые Минские соглашения предусматривают обмен всех на всех, причём не уголовных преступников, которые сидят в тюрьме в России, а военнопленных, которые с одной стороны взяты ЛНР/ДНР, а с другой стороны, опять-таки, взяты украинскими властями. И в масштабах всех заключённых Киев никогда не пойдёт на обмен всех на всех, потому что на Украине сидят тысячи, если не десятки тысяч по политическим статьям, а в России украинских уголовников, террористов, моряков, которые пересекали границу в Керченском проливе, в лучшем случае, под сотню сидит. То есть, они на такой обмен никогда не пойдут. Следовательно, он требует просто освобождения этих людей», – отметил политолог.

«То есть, в общем-то, он выдвигает абсолютно неприемлемые условия даже для начала переговоров, при том, что России-то спешить некуда, она может спокойно подождать развития ситуации на Украине. А Украине действительно необходимо каким-то образом выкручиваться из сложной экономической и политической ситуации», – добавил Ростислав Ищенко.