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Победа в Великой Отечественной войне на протяжении многих лет была фундаментом для дружбы народов СССР и основой Организации объединенных наций. Чтобы дружба переросла во вражду, а нации перестали быть объединенными, нужно было разрушить этот фундамент и основу.

Об этом шла речь на «круглом столе» «Великая Победа: исторический фундамент единства постсоветского пространства» международного «Клуба народного единства» (КНЕ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организация объединённых наций, к большому сожалению, не борется с проявлениями неонацизма. Последние несколько десятилетий ООН занимает нейтральную позицию, а иногда ещё и потакает. Потому что весь аппарат ООН, который рулит процессами между Генассамблеями, упакован представителями западных стран», – отметил сопредседатель КНЕ Александр Казаков.

Политолог Армен Гаспарян указал на факты героизации на постсоветском пространстве пособников нацистов.

«В Прибалтике легализируются легионы СС, про Украину даже говорить не хочу. Во время революции Тихановской в Белоруссии в полном объёме использовались символика коллаборациониста Островского. Есть попытки вспомнить про туркестанский легион вермахта в странах Центральной Азии, были уже отсылки в сторону батальона особого назначения «Бергманн» на Кавказе. И это ставит важную задачу: нам мало того, что мы помним о подвиге дедов и прадедов – нам надо эту историю сохранить, в том числе на постсоветском пространстве», – сказал Гаспарян.

Уехавший на Запад депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал выступающего.

«80 лет назад наши народы плечом к плечу сломили самую страшную военную машину. Это была Победа не одной страны, не одного народа – это была общая Победа всей нашей большой крепкой Родины. Сегодня Великая Победа остаётся фундаментом идеи единства постсоветского пространства. Она напоминает: когда мы вместе – мы непобедимы. Когда мы разделены – наши враги радуются и торжествуют», – указал Дмитрук.

Представитель Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе поделился: ему и в страшном сне не могло привидеться, что в Киеве ветеранам запретят 9 мая носить Георгиевскую ленту. И хотя в самой Грузии будут отмечать 80-летие Победы, официальных представителей на праздновании в Москве не будет.

«80 лет фашистская Европа не прекращает промывать мозги, потому что они прекрасно знают – наши деды навеки сковали нас своей кровью. Они в окопе вместе сидели – таджики, армяне, грузины. И прямо туда ударили, в новое поколение. Надо признать, что у них это получилось – официально правительство Грузии не будет присутствовать 9 мая в Москве», – негодует Абуладзе.

Как оказалось, сын грузинского политика в настоящее время служит в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Член КНЕ, журналист-международник Джума Аббас особо отметил, что героизм – это семейная черта.

«У Пааты сын – настоящий герой, как и сам Паата. Быть в Грузии с такой позицией – это дорогого стоит. Круче, может быть, только выходить в эфир конференции прямиком из Украины», – подчеркнул Аббас.

Прямиком из Чехии доктор политических наук Витова Владимира рассказала об усилиях ЕС по пересмотру итогов Второй мировой. В 2019 оду Европарламент принял резолюцию «О важности европейской памяти».

«Эта резолюция полностью игнорирует значение СССР в разгроме нацистской Германии, и даже делает его главным виновником. Потому что ЕС был основан нацистами и европейско-американскими картелями, построившими третий рейх. Вербовка технократов для создания Европейского экономического сообщества – будущего ЕС, происходила среди нацистов», – указала ученый.

Теперь фальсификаторы утверждают, будто Гитлер напал на СССР в качестве превентивной меры избавления Европы от большевизма. Дата 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу, нигде не упоминается. А точкой отсчета предлагается подписание пакта Молотова-Риббентропа, когда «два тоталитарных режима с амбициями глобального завоевания разделили Европу на 2 зоны влияния».