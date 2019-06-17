17.06.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Колониальная демократия, Политика, Украина
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Смена элит на Украине: К власти приходит взращенная США молодая поросль

Ожидаемое обновление состава Верховной Рады благодаря заходу в парламент новых политических проектов приведет к появлению среди депутатов большого числа молодых людей, воспитанников различных западных программ, призванных снизить влияние России на постсоветском пространстве.

Об этом в интервью военкору Юрию Котенку заявил бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем ожидать смены элиты на Украине, где придет в основном грантоедческая часть, выращенная американцами за последние 20-ть лет. Американцы, в отличие от России растили псевдо-элитную прослойку, которая подчиняется им и по ощущениям «свой-чужой», естественно, они ориентируются в сторону Америки.

Эта прослойка молодая будет приведена к власти, то есть, сменятся лица. Эти люди профессиональны, эти люди хорошо говорят, эти люди политически подкованы, их много лет готовили.

Сейчас эта молодая поросль, над которой Америка и частично Европа работали 20-ть лет, она сейчас входит во власть… Эти люди будут Россию выносить в игнор, в некие скобки», – заявил Пургин.

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