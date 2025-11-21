«Смена Ермака ничего не даст!» – из Львова призывают снести всю Зе-модель власти

Вадим Москаленко.  
21.11.2025 16:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 397
 
Дзен, Компромат, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Отставка Ермака и нескольких оскандалившихся коррупционеров ничего не изменит, пока Зеленский остаётся у власти.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» сказал скандально известный львовский телеведущий и отъявленный русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отставка Ермака и нескольких оскандалившихся коррупционеров ничего не изменит, пока Зеленский остаётся у власти....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже в парламенте от самих «слуг народа», которые все пять лет получали зарплаты в конвертах, уже говорят, что глава офиса президента должен уйти в отставку. Здесь в соцсетях он видится полноценным Али-Бабой, которому известны секреты пещеры с сокровищами бандитов.

Но даже если его отставка произойдёт – ничего не изменится. Если главный царь всех процессов будет и дальше на своём месте, то возле него просто освободится вакансия его решалы. Потому что такая конфигурация была выгодна всем, особенно первым лицам», – сказал Дроздов.

«И другая модель управления не намечается. У нас некомпетентный политик при власти, поэтому он и не выгребет. Если бы он вёл себя как президент, глубоко изучая все процессы – для этого нужно быть профессиональным политиком, и просто образованным человеком.

И теперь главная интрига в том, произойдёт ли просто замена решалы, а сама модель сохранится. Или будут сделаны выводы и снесена вся эта модель, которая абсолютно неконституционна», – призвал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить