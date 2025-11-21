«Смена Ермака ничего не даст!» – из Львова призывают снести всю Зе-модель власти
Отставка Ермака и нескольких оскандалившихся коррупционеров ничего не изменит, пока Зеленский остаётся у власти.
Об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» сказал скандально известный львовский телеведущий и отъявленный русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже в парламенте от самих «слуг народа», которые все пять лет получали зарплаты в конвертах, уже говорят, что глава офиса президента должен уйти в отставку. Здесь в соцсетях он видится полноценным Али-Бабой, которому известны секреты пещеры с сокровищами бандитов.
Но даже если его отставка произойдёт – ничего не изменится. Если главный царь всех процессов будет и дальше на своём месте, то возле него просто освободится вакансия его решалы. Потому что такая конфигурация была выгодна всем, особенно первым лицам», – сказал Дроздов.
«И другая модель управления не намечается. У нас некомпетентный политик при власти, поэтому он и не выгребет. Если бы он вёл себя как президент, глубоко изучая все процессы – для этого нужно быть профессиональным политиком, и просто образованным человеком.
И теперь главная интрига в том, произойдёт ли просто замена решалы, а сама модель сохранится. Или будут сделаны выводы и снесена вся эта модель, которая абсолютно неконституционна», – призвал он.
