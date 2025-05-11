Смена караула в MI6: новым куратором Зеленского станет женщина

Сергей Рыжов.  
11.05.2025 10:54
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Политика, СМИ, Спецслужбы, Украина, Шпионаж


Издание The Sunday Times пишет, что осенью этого года уйдет в отставку действующий глава британской разведки MI6 Ричард Мур, который занимает этот пост последние пять лет.

По данным издания, новым главой MI6 впервые в ее истории станет женщина. Это связано с результатами прошедшего на прошлой неделе собеседования на должность, в финал которого прошли три кандидата – и все женщины. Две из них ранее были офицерами MI6. Сейчас руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования.

Издание The Sunday Times пишет, что осенью этого года уйдет в отставку действующий глава...

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Издание «подсветило» лишь одну из трех номинанток — бывшего посла Британии в Китае и нынешнего постпреда Британии при ООН Барбару Вудворд.

Впрочем, пока что неясно, является ли такая подсветка признанием высоких шансов Вудворд или попыткой ее медийно утопить, не допустив к креслу.

Издание называет топ-кандидата «пекинской Барбарой» и заявляет, что в разведывательных кругах скептически относятся к ее вероятному назначению. Вудворд подозревают чуть ли не в симпатиях к Пекину – на том основании, что она действительно мало критиковала КНР, когда работала там послом в 2015-2020 годах.

Еще один минус Вудворд – отсутствие опыта работы в разведке. Сторонники упирают на то, что она женщина, которой удалось добиться самого высокого положения в британском МИД, а ее опыт работы в Пекине «дает ей уникальную перспективу».

Пока не очень понятно, как отразится уход Мура на украинском направлении работы MI6. Как известно, нынешний глава спецслужбы играл и до сих пор играет активную роль в подогреве украинского милитаризма, он лично выступал в прессе с программными антироссийскими и проукраинскими статьями, в которых заявлял, что Запад должен делать ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ.

В 2020 году Мур принимал  в своем офисе в Лондоне Владимира Зеленского, дав этим почву для конспирологических версий о британском руководстве киевской администрацией.

Впрочем, практика работы британских спецслужб демонстрирует редкую для современного мира преемственность долгосрочных целей и методов. Так что можно осторожно предположить, что смена караула в MI6 не повлияет на отношения с Киевом. Тем более, пока при власти в Лондоне находится ярый заукраинец Стармер.

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