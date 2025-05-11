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Издание The Sunday Times пишет, что осенью этого года уйдет в отставку действующий глава британской разведки MI6 Ричард Мур, который занимает этот пост последние пять лет.

По данным издания, новым главой MI6 впервые в ее истории станет женщина. Это связано с результатами прошедшего на прошлой неделе собеседования на должность, в финал которого прошли три кандидата – и все женщины. Две из них ранее были офицерами MI6. Сейчас руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования.

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Издание «подсветило» лишь одну из трех номинанток — бывшего посла Британии в Китае и нынешнего постпреда Британии при ООН Барбару Вудворд.

Впрочем, пока что неясно, является ли такая подсветка признанием высоких шансов Вудворд или попыткой ее медийно утопить, не допустив к креслу.

Издание называет топ-кандидата «пекинской Барбарой» и заявляет, что в разведывательных кругах скептически относятся к ее вероятному назначению. Вудворд подозревают чуть ли не в симпатиях к Пекину – на том основании, что она действительно мало критиковала КНР, когда работала там послом в 2015-2020 годах.

Еще один минус Вудворд – отсутствие опыта работы в разведке. Сторонники упирают на то, что она женщина, которой удалось добиться самого высокого положения в британском МИД, а ее опыт работы в Пекине «дает ей уникальную перспективу».

Пока не очень понятно, как отразится уход Мура на украинском направлении работы MI6. Как известно, нынешний глава спецслужбы играл и до сих пор играет активную роль в подогреве украинского милитаризма, он лично выступал в прессе с программными антироссийскими и проукраинскими статьями, в которых заявлял, что Запад должен делать ставку на внутреннюю дестабилизацию в РФ.

В 2020 году Мур принимал в своем офисе в Лондоне Владимира Зеленского, дав этим почву для конспирологических версий о британском руководстве киевской администрацией.

Впрочем, практика работы британских спецслужб демонстрирует редкую для современного мира преемственность долгосрочных целей и методов. Так что можно осторожно предположить, что смена караула в MI6 не повлияет на отношения с Киевом. Тем более, пока при власти в Лондоне находится ярый заукраинец Стармер.