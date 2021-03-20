20.03.2021, Минск, Артем Агафонов

Особняк российского посольства на минской улице Нововиленская вновь меняет хозяина. Вечером 19 марта президент Путин подписал указ об отставке посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, после чего, в свою очередь, Лукашенко, как действующий председатель Высшего государственного совета Союзного государства подписал постановление, в котором назначил его Госсекретарем СГ. Фамилия нового посла в Минске пока официально не объявлена, но, с большой долей вероятности, им станет нынешний посол в Риге Евгений Лукьянов, уже прошедший согласование в профильной думской комиссии.

Особняк на Нововиленской в последнее время меняет хозяев слишком часто. За неполные три года – уже в третий раз. Посол-долгожитель Александр Суриков просидел в своем кресле 12 лет – с 2006 по 2018 годы.

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Назначенный вслед за ним Михаил Бабич развернул бурную деятельность и поплатился за это скорой отставкой, не продержавшись и года. Пришедший вслед за ним Мезенцев, хоть и не проявлял особой активности, но ушел с должности, немного не дотянув до двух лет пребывания в ней.

Если судить по персоналиям послов, при Сурикове российская политика на белорусском направлении была никакой, при Бабиче – чересчур жесткой, а при Мезенцеве – чересчур мягкой. Надеюсь, Лукьянов (если назначат все-таки его), станет золотой серединой. Суриков, если оценивать его роль объективно, был позором российской дипломатии, который не просто пустил работу на самотек, но и, вместо того чтобы представлять интересы России в Белоруссии, лоббировал интересы Лукашенко в Москве. Мне он запомнился больше всего своим комментарием по «делу Регнума». Вместо того чтобы заступиться за троих пророссийских публицистов, задержанных по «притянутому за уши» обвинению и год проведших за решеткой? он охарактеризовал их как «очень радикальных журналистов», которые «вбивают клинья» между народами Белоруссии и России.

Бабич был прямой противоположностью Сурикову. Энергичный, прямолинейный, не боящийся говорить неприятные вещи и жестко отстаивать интересы того государства, которое представлял. Он взялся за ревизию отношений, много выступал, ездил по стране, в результате сильно разозлил Лукашенко.

Интересно, что одной из основных претензий «Бацьки» к российскому послу была одна-единственная встреча с представителями достаточно умеренной и не особо влиятельной оппозиционной организации «Говори правду».

И это – в то время, когда в посольства западных государств практически вся оппозиция ходит чуть ли не как на работу, а многие оппозиционеры еще и зарплату получают от западных фондов. Вопиющий пример двойных стандартов не в пользу союзников.

Мезенцев за свои почти два года не запомнился особо ничем. От профессионального психолога ожидали тонкой работы. Но работа, похоже, была настолько тонкой, что ее не было видно. Он больше напоминал Сурикова, чем Бабича. В пророссийской политтусовке его не любили. И, хоть в критических ситуациях, вроде задержания «вагнеровцев», он проявлял и твердость, и профессионализм, обычно он был малозаметен, на направленную против России активность белорусской верхушки не реагировал, антироссийские спичи Лукашенко слушал с невозмутимой улыбкой.

Что ждать от нового посла? Преемником Мезенцева должен стать человек, который будет целенаправленно разгребать завалы в двусторонних отношениях, защищать и продвигать интересы России в Белоруссии, способствовать реальной, а не имитационной интеграции.

Лукьянов, если все-таки станет послом, может оказаться таким человеком – давний соратник Путина. Может быть, не самый ближний круг, но свой, из питерских, доверенный и проверенный. На дипломатической работе еще с советских времен, но успел поработать на больших должностях и в Эрмитаже, и в банковской сфере, и в Совбезе. Умение менять направление работы, быстро вникать в суть дела и добиваться успеха он уже продемонстрировал, опыт получил. В том числе очень специфический опыт – в «Дрезднербанке» он руководил направлением по предотвращению отмывания денег. Некоторым особо успешным белорусским олигархам стоит, пожалуй, напрячься.

Еще одна черта Лукьянова – он человек, четко придерживающийся патриотических взглядов и не стесняющийся демонстрировать это. Это может помочь ему найти взаимопонимание с реальными и независимыми пророссийскими силами, а не обхаживать исключительно официоз и карикатурных «батькиных русофилов».

В общем, хочется, чтобы новый российский посол в Минске был, как это не странно звучит, более российским и более эффективным. Надеюсь, что преемник Мезенцева таким и окажется, тем более, что время в Белоруссии играет против России, долго перебирать варианты уже нельзя.