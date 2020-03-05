Смена правительства Украины: В борделе переставили кровати

05.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Никаких перемен в курсе Украины после вчерашнего назначения нового состава Кабмина ждать не следует, заявил «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

«Смена Кабмина не приведёт к заметным изменениям ни во внешнеполитическом курсе Украины, ни в экономической политике государства, ни облегчит жизнь гражданам страны. Смена «грантоедов» на «технократов» – не более чем фикция, повод морочить голову населению очередными «перспективами» и надеждами, как бы с чистого листа.

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Заявления Гончарука о 40% росте ВВП за 5 лет изначально выглядели глупой болтовней профана в экономике. От нового премьера этих сказок не ждут, и он будет изображать повышенный, в сравнении с предшественником, уровень компетентности.

«Работа над ошибками» предшественников да в сочетании с коронавирусом оправдают полное отсутствие каких-либо положительных изменений до следующей смены правительства.

Большинство ушедших министров сами были в шоке и тихой радости от зигзагов Судьбы, которая их забросила в министерские кресла. Новые продолжат их «славный» путь по превращению территории под названием «Украина», потерявшей суверенитет, в набор ресурсов, в питательную среду для транснационального капитала.

Предыдущий Кабмин провел в этом направлении серьёзную работу – поставил рекорд по приватизации эффективно работавших, прибыльных государственных предприятий, которые совершенно не нуждались в смене собственника, если исходить из интересов населения, а не стоящего за «дебилами» и «профанами» местного олигархата и крупного зарубежного капитала.

Итак, судя по новому МИДу, и не далеко ушедшему старому, сохраняется курс на НАТО-ЕС, с одной стороны, на русофобию – с другой. Экономический блок продолжит по факту политику либертарианства, просто не используя этот термин. Приватизация будет продолжена, и совместно с Верховной Радой будет завершена распродажа и передел земли (процесс идёт и сейчас – мы же помним, что мораторий на её продажу не действует).

Исходя из репутации главы Минобороны, войну на Донбассе можно будет поддерживать в тлеющем, или любом ином режиме, в соответствии с пожеланиями заказчика. И солдаты ВСУ могут надеяться на полное обеспечение картонными бронежилетами (повод 100 раз подумать – стоит ли идти на контракт, с высокими шансами не вернуться).

А вот Аваков вполне заслужил переименования своей должности. В премьер-министра внутренних дел.

Население при всём этом цирке без антракта и буфета, будет продолжать растекаться по ближнему и дальнему зарубежью в поисках лучшей доли», – язвительно комментирует Дудчак.

«Говоря другими словами, в нашем борделе переставили кровати – причем, даже не все, потому что глава МВД Аваков прочно сохраняет за собой свою ключевую должность», – резюмировал редактор издания «Лiва» киевский журналист Андрей Манчук.