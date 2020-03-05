Смена правительства Украины – выпуск пара: Соросята, кадры Порошенко, нацисты остались на местах

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Вчерашняя смена правительства Украины была лишь попыткой Владимира Зеленского «выпустить пар» и остановить падение рейтинга на фоне недовольства населением деятельностью Кабмина. Новый состав не позволяет надеяться на приближение мира и диалог с Россией – агенты Джорджа Сороса и США, кадры Петра Порошенко, покровители нацистов – по-прежнему остаются в высших эшелонах власти Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Риторика будет та же самая, антироссийская. Война на Донбассе будет и дальше продолжаться, так как коррупционные схемы сегодня многим выгодны», – сказал политик.

«Думаю, Европа и МВФ дали «добро» поменять Кабинет министров. Но новый состав не сможет уйти от закона по продаже земли западным компаниям. Это и дальше будет проталкиваться Кабмином.

Что касается националистов, УПА, всей этой коричневой швали, то деньги и дальше будут выделяться на эту мерзость. Кабмин не снимет налог на войну, он так и останется. Курс будет продвигаться тот же самый.

Кабмин будет выполнять программу разабазирвания государственных объектов. Они за эти объекты будут копейки получать, а денег этих не хватает. Сильно резко выросли долги по зарплатам, по Пенсионному фонду, неплатежи по коммунальным услугам», – прогнозирует Журавко.

По его мнению, новые министры такие же сомнительные специалисты, как и прежний состав Кабмина. Исключением являются два новых чиновника, причем, один из них – министр энергетики Иван Плачков – бывший топ-менеджер Рината Ахметова, что свидетельствует об усилении позиций олигарха.

«Фактически поменяли шило на мыло, ничего не изменится. Единственное, что пришел человек Ахметова, он будет больше иметь влияние на Кабмин. Плюс к этому, Всех соросят не выбили, они остаются в Кабинете министров, порошенковские вурдалаки, которые на местах в департаментах – все то же самое остается. Поэтому Кабмин – похоронное бюро, больше никак не назвать. В том, что людям станет жить еще хуже – это факт.

Из всего состава более-менее подготовленные там – министр здравоохранения и тот, который будет сегодня заниматься топливно-экономическим комплексом. Но с Российской Федерацией они не найдут общий язык. Кабинетом министров будет неофициально править министр внутренних дел Аваков.

Вообще же, экономика настолько разбалансирована, что они за короткое время не смогут хотя бы стабилизировать ситуацию. Европа сегодня не выполняет взятые на себя обязательства по поводу инвестиций, производств, реализации товара. Но основной удар по экономике и то, что оттягивает на себя большие деньги – это война», – напоминает экс-депутат.

Он обратил на поведение президента Владимира Зеленского в Верховной раде во время утверждения нового Кабмина.

«Зеленского выдавала мимика и манера жестикуляции. Он нервный, очень сильно подавлен, не понимающий что происходит. Очень грустно ему будет в будущем», – заявил Журавко.