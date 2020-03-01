Смена правительства Украины. Зеленский в поисках денег и рейтинга

01.03.2020, Киев, Валентин Филиппов

Новое правительство Украины может возглавить Сергей Тигипко. Или Валерий Хорошковский. Или Арсен Аваков. Или Юлия Тимошенко. Или Дубилет с Дубиной. Всё зависит от Сороса. Или от МВФ. Или от Коломойского. Или от Джулиани.

В правительство могут войти Зеркаль, Шмыгаль, Сольский, Витренко, Демченко, Уманский, Степанов, Палица, Гриневич, Третьякова. О том, кто все эти люди, обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову рассказал Олег Царёв, депутат Верховной Рады четырёх созывов, поддержавший Русскую весну.

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Валентин Филиппов: Здравствуйте, дорогие телезрители, ютубозрители, интернетзрители, а также читатели «ПолитНавигатора». У нас в гостях, как всегда, Олег Царев. Олег, здравствуйте.

Олег Царев: Здравствуйте, Валентин.

Валентин Филиппов: Олег, скажите, пожалуйста, появление в информационном поле Украины Сергея Тигипко – это он сам о себе напоминает, или же им кого-то пугают? Хотя, я не знаю, он не страшный совсем. Или же это всерьез, что он будет представлять интересы кого-то из нынешних центров сил на Украине и вне её?

Олег Царев: Вот чем мне нравится Украина, так это тем, что мы всегда всё знали там, всё, что происходит. Мы знали, кто зашел там к очередному президенту, кто его завел, о чем они поговорили, какие деньги будут делиться, кого куда назначат, и почему это будет происходить.

Валентин Филиппов: Первый признак демократии.

Олег Царев: Да. Потому что маленькая страна, и мы, как бы, в ней жили, и всё прекрасно понимали. В России немножко по-другому. Здесь даже близкие люди к руководителю государства не всегда знают о том, что будет происходить. Ну, вот, по крайней мере, по смене премьера, которая была в России.

Я знаю, что мэр одного из крупных городов в Российской Федерации до последнего считал, что это будет он. Для него было, когда Медведев ушел в отставку, ну вот, ну вот давайте, вот…

Валентин Филиппов: «Я согласен».

Олег Царев: Оказалось, что не так. Вот. Поэтому на Украине, да, многие говорят про Тигипко, и говорят не зря. Почему? Я сейчас объясню. Да, действительно, Зеленский, об этом говорили много раз, где-то четыре раза уже обсуждалось, вот так вот, внутри команды Зеленского, если вспоминать прошедшее время, возможность отставки действующего премьера.

Очень активно об этом проговорили после вот этого скандала с прослушкой в кабинете Гончарука. Вы помните, что тогда МВФ, Сорос, Пинчук, Кучма, был задействован Мировой банк, были задействованы все инструменты для того, чтобы Гончарук остался.

Но, тем не менее, у всех после этого не было сомнения в том, что его поменяют.

Вот, в общем-то, сейчас опять вплыла тема о том, что премьера надо менять, опять Сорос категорически против, и все вот эти финансовые институты, которые я перечислил, тоже категорически против. Они говорят о том, что премьера надо менять, мы не возражаем против замены премьера, мы даже найдем вам, кого поставить на место этого премьера.

Валентин Филиппов: Да, ну естественно. А кто же его еще найдет?

Олег Царев: Вот. Не переживайте, да, не останетесь без внимания, но мы хотели бы, чтобы действующий премьер ушел после того, когда он выполнит две задачи: он проголосует закон о земле в Верховной Раде Украины, при нем будет проголосован, и пройдет, будет принят, закон о запрете реприватизации «Приватбанка», чтобы Коломойский заново решениями судов не смог стать собственником «Приватбанка», потому что у команды Сороса на него далеко идущие планы, на этот банк. Вот.

Тем не менее, сейчас возникают опять разговоры о замене действующего премьера. Возникают по нескольким причинам. Первая: валится рейтинг Зеленского. Зеленский уверен, что он валится из-за действий правительства. Здесь не так важно, что происходит на самом деле, самое главное, что Зеленский действительно сам уверен, что падение его рейтинга связано в основном с действиями или бездействием Гончарука. Как говорят, Медведева когда отправили в отставку, он сказал: «Ну как же так? Я же ничего не делал».

Валентин Филиппов: Логично, да.

Олег Царев: Здесь Зеленский считает, что падает его рейтинг. Это первая причина. Вторая причина – это то, что действительно падает производство. Уже седьмой месяц падает промышленное производство на Украине, и падает достаточно большими цифрами. И ничего не указывает на то, что ситуация поменяется и наступит рост.

Падают доходы населения, падает даже сельское хозяйство, не на большие проценты, но все равно падает. И на западе, и на востоке. И Зеленский считает, что это – действие правительства. Вернее, бездействие.

Поэтому обсуждаются различные варианты. Какой бы список, кто входит в эту команду, кого могут сейчас сосватать, кого обсуждают на должность премьера? Ну, давайте я, чтобы не запутать телезрителя, я попробую по рейтингу называть.

Валентин Филиппов: Да. Давайте.

Олег Царев: Назову Тигипко под номером один, и сразу же перейду к Хорошковскому, а потом вернусь к Тигипко.

Валентин Филиппов: Договорились.

Олег Царев: Значит, номер один – Тигипко, номер два – Хорошковский. Почему Хорошковский? Потому что Хорошковский был одним из спонсоров президентской кампании, серьезных финансовых спонсоров, в не меньшей степени, по словам некоторых товарищей, в большей степени, чем Игорь Валерьевич, и вообще ничего не получил по итогам этого раздела, в общем-то, прихода к власти. Он допустил ошибку, уехал сразу же после выборов президента за рубеж…

Валентин Филиппов: Праздновать.

Олег Царев: … потом через некоторое время приехал, уже было поздно, Богдан был назначен. В общем-то, ему обещали должность премьера, ему обещали потом, ну, премьера не получается, получишь начальника СБУ, не дали начальника СБУ, потом сказали о том, что, ну, таможня уж точно будет за тобой, не дали начальника таможни. И он все время, в общем-то, находится в тени.

И Валерий вышел на президента с таким предложением. Если вы знаете, то последних пару месяцев у команды Зеленского серьезные перебои с финансированием. Депутаты в Верховной Раде страдают, в «Слуге народа», им перестали выдавать конверты. Да, им выдавали, там, от 5 до 10 тысяч долларов, в зависимости от статуса и задач выдавали конверты. Кому больше, там, по редким случаям. Но пару месяцев они не получали…

Валентин Филиппов: Это им в месяц выдавали или за голосование?

Олег Царев: В месяц. Поэтому Хорошковский сказал о том, что… Да, впереди на носу избирательная кампания, местные выборы, нужны деньги. Хорошковский сказал: «Я сразу же в день назначения готов внести 300 миллионов долларов на местные выборы. Я готов обеспечить до 2 миллиардов в год черного кэша, то есть наличных денег, на всевозможные политические проекты: на Верховную Раду Украины, на, там, выборы, перевыборы, на политические проекты, на СМИ и так далее, и так далее. И третье, я готов обеспечить лояльность «Интера»». Вот эти три факта.

Ну, и четвертое, Зеленский уверен, что, конечно же, что немаловажно, Хорошковский более профессионален, чем Гончарук. И это бесспорно.

Валентин Филиппов: Ну, да. Но что скажут производители самокатов?

Олег Царев: Причем, Хорошковский сказал, что в принципе я готов весь этот пул, который я назвал, вот эти четыре пункта, обеспечить в том случае, даже если я не буду премьером, но я буду руководителем таможни, и СБУ не будет мешать, либо я буду начальником СБУ и буду контролировать…

Валентин Филиппов: Таможню.

Олег Царев: … таможню, да. Я когда-то уже говорил о том, что за все времена независимости Украины, вот как бы ни пытались там бороться с контрабандой, кто бы ни находился у власти, от полутора до двух с лишним миллиардов долларов – это доходы от контрабанды. Причем, это отдельно идет торговля наркотиками и всякие такие вот тяжелые вещи. А это вот чисто законная контрабанда. Причем обратите внимание – деньги от контрабанды, они очень хороши для власти, потому что, ну, не остается практически никаких следов.

Валентин Филиппов: Ну, да.

Олег Царев: То есть, это не то, что Порошенко воровал на оборонке.

Валентин Филиппов: Из бюджета.

Олег Царев: То есть, оставались, там… были завышены цены, были понятны фирмы, были офшоры, деньги проходили и до сих пор, в общем-то, пожалуйста, можно возбуждать уголовные дела. Здесь – нет.

Валентин Филиппов: Во все века, насколько я понимаю, грабить на дороге – это было самое такое вот… И вот этим занимались в горах на Кавказе, этим занимается Украина. По большому счету, это же грабеж на дороге, правильно? То есть, люди что-то везут, а мы собираем.

Олег Царев: Будучи депутатом, входящим в комитет по налоговой и таможенной политике, будучи одним из авторов таможенного кодекса, в свое время я пытался заставить таможню проводить ежемесячные сверки по хотя бы странам, у которых основной оборот, годичный оборот с Украиной. У меня это не получалось, я не мог заставить, чтоб, например, раз в месяц пограничники или таможенники сверяли количество и стоимость грузов, которые приходят, например, из Польши в Украину. Они не хотели этого делать категорически.

Валентин Филиппов: Ну, естественно, ну, извините меня пожалуйста.

Олег Царев: Потому что… ну, всё понятно.

Валентин Филиппов: Вас депутатов много, а таможня у нас одна.

Олег Царев: Да. Вот. Поэтому вот такая ситуация. Значит, что работает против Хорошковского? Вот всё вроде бы у него хорошо: и Зеленскому нравится, и пакет предлагает хороший. Категорически против Аваков и Коломойский. Категорически. Ну, и остальные олигархи его тоже недолюбливают. Если брать следующих кандидатов, вот по очереди, первый – Тигипко, второй – Хорошковский, третий – Аваков…

Валентин Филиппов: Ну, это понятно.

Олег Царев: Ну, об этом мы говорили, не будем повторяться. Тимошенко. Обратите внимание, не смотря на то, что Тимошенко очень активно себя предлагает Зеленскому. Она вот каждый день практически выходит на телеэфиры и работает на отставку и власти, и Зеленского, и, тем не менее, тут же по всем каналам передает: «А вот поставите вы меня премьером, и будет совсем другая ситуация». Вот против всех этих кандидатов: Хорошковский, Аваков, Тимошенко, категорически выступает окружение Зеленского. Почему? Потому что они понимают, что это сильные премьеры.

Валентин Филиппов: Ну, да.

Олег Царев: Окружение Зеленского считает, что уже давно пора чтобы они превратились в представителей новой элиты Украины. Вы вспомните, как при Януковиче ряд олигархов стремительно взорвался, они вырвались…

Валентин Филиппов: В баблонавты. Пространство Фридмана.

Олег Царев: Да. А у них не получается. Вы можете смеяться, но до сих пор работают схемы, которые отлаживал Яценюк, и Яценюк с них и получает.

Валентин Филиппов: Понятно.

Олег Царев: Порошенко, Сорос, торговля ОГВЗ, облигации внутреннего государственного займа, Укроборонэкспорт, Абромавичус, извините, тяжело выговариваю…

Валентин Филиппов: Я бы тоже не выговорил.

Олег Царев: … продал на рекордные 4 миллиарда долларов вооружения с Украины, скоро от агрессора нечем будет защищаться.

Валентин Филиппов: А, простите, они не на Донбасс его продали? Нет?

Олег Царев: Нет. Продали по каналам Сороса в горячие точки Африки, Азии, Сирия, Ливия. И заработали чудовищные деньги. Все, кроме окружения Зеленского.

Валентин Филиппов: Ну, вот вы перечислили кучу кандидатов в премьеры. Да? Но, Хорошковский, он хоть деньги дает Зеленскому за это. А остальные что ему за это предлагают?

Олег Царев: Ну, каждый предлагает какие-то ништяки.

Валентин Филиппов: Плюшки.

Олег Царев: Плюшки, да. Поэтому они понимают, что если будет кто-то из вышеперечисленного списка, то денег не будет, денег не будет…

Валентин Филиппов: Вот, да, о чем и я собственно.

Олег Царев: … не будет влияния, и категорически выступают. Именно поэтому Тигипко, возвращаясь к Тигипко, является, ну, достаточно компромиссным и устраивающим всех кандидатов. Он устраивает окружение Зеленского.

Валентин Филиппов: Так.

Олег Царев: Он устраивает Пинчука. Вы вспомните, Пинчук был депутатом во фракции «Трудовая Украина», когда в «Трудовой Украине» был руководителем фракции Тигипко. Пинчук выстроил отношения между Тигипко и Соросом, и Сорос сегодня, в принципе, готов поддерживать Тигипко. За Тигипко агитирует Кучма. Разумков, старший Разумков, был первым помощником Кучмы, а его сын сегодня возглавляет Верховную раду Украины.

Что касается Хорошковского, то они вместе с Тигипко были, в общем-то, в «Озимом поколении», ну, Тигипко не был, но они были как бы рядом. И никто против него не возражает, он всех устраивает. Да, Тигипко был одним из учредителей «Приватбанка», в начале, потом его долю выкупили, и у него отличные отношения с Игорем Валерьевичем Коломойским. Вот.

Его сейчас все поддерживают, и с этой точки зрения и Хорошковский готов выполнять все свои пожелания, если, в общем-то, Тигипко будет руководителем. Да, говорит, я с ним нормально выстрою отношения, будет всё нормально. Поэтому вот такая ситуация. Именно поэтому Тигипко – номер один в сегодняшнем списке. Кто еще у нас есть? Ну, между Аваковым и Тимошенко я записал бы Дубилета.

Валентин Филиппов: Фамилия хорошая.

Олег Царев: Сына старшего Дубилета, который был руководителем «Приватбанка» у Игоря Валерьевича Коломойского и сейчас возглавляет аппарат Кабмина. Почему именно Дубилета туда, а не кого-нибудь другого?

Вообще-то там должна была находиться как минимум другая фамилия, может быть, даже на несколько пунктов сверху, это Богдан. Когда Богдан уходил в отставку, с ним проговаривалась возможность его назначения на пост премьер-министра. Он достаточно жесткий, агрессивный, он выполнял целый ряд задач достаточно эффективно для Зеленского.

Почему не Богдан? Дело в том, что после того, как Богдан ушел в отставку, а еще хуже – он поехал отдыхать, чего вообще нельзя было делать ни в коем случае, а надо было находиться рядышком с Зеленским и всячески напоминать о своем присутствии, новое руководство в Офисе президента составило список людей, которых надо поменять, как людей Богдана. Ну, у нас клановая система…

Валентин Филиппов: Да. Тейповая, блин.

Олег Царев: Да. Люди приходят кланами, все ставят своих. Вот. И в этом смысле, когда составили списки, списки были среди сотрудников Офиса президента, правительства, люди в регионах. Людей Богдан, как вы понимаете, назначил много. Так вот, о том, что будут массовые увольнения, это знали все.

Валентин Филиппов: Кроме Богдана.

Олег Царев: И часть людей из бывшего окружения Богдана пришли к новому руководству и сказали о том, что «Мы возмущены действиями Богдана, он коррупционер, он всё делал не так».

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Мало того, что сказали, они привели ряд бизнесменов. За три случая знаю просто точно лично. Один передал 300 тысяч долларов, другой передал 5 миллионов долларов, один передал 15 миллионов долларов. Последний – за кадровое назначение. Назначили не его.

Валентин Филиппов: Ну, так слушайте, я бы, если бы мне столько денег передали, я бы тоже поехал отдыхать. Я его прекрасно понимаю.

Олег Царев: Это не те деньги. Ну что такое 15 миллионов долларов, когда в стране сидели на потоках и …

Валентин Филиппов: А зачем человеку больше? Правильно? Уехал себе. Так он с Украины уехал себе, и всё. Всё он может. Он может куда угодно, в Питер может ехать, может в Израиль, может в Штаты. Ладно, всё. Я со своим нищебродским подходом…

Олег Царев: Это точно. Да. Это когда-то выступал перед нами Янукович и говорил: «Что меня больше всего возмущает, это щипачи. Щипачи воруют: там отщипнет, там отщипнет. Это не так делается. Надо создать систему, потоки». И так далее. Умные люди делают так, и команда Зеленского, к сожалению, пока к этому…

Валентин Филиппов: Пока щипачи.

Олег Царев: Да, пока щипачи. Так вот, из-за того, что людям не порешали вопросы, и Богдан отказался возвращать деньги, и нашлись те, которые привели этих людей за руку, их довели до Зеленского, и это уже были не просто разговоры, это были уже конкретные люди, которые говорили: «Да, тогда-то и тогда-то, то-то и то-то, я возмущен, я передал деньги, меня не назначили». Вот. По этой причине, в общем-то, шансы Богдана упали.

А, вот, в силу всего, что мы сейчас рассматриваем, мы в конце об этом поговорим, Зеленский считает, что вообще в правительстве, которое там должно быть, один премьер, другой или третий, но оно должно представлять максимум ОПГ, или финансово-промышленных групп, или олигархов. И поэтому у Коломойского есть целый пул кандидатов в премьеры и людей, которых он готов поставить в правительство.

Это… возглавляет сейчас, с учетом понижения рейтинга Богдана, его Дубилет. Кроме этого, там есть Юрий Витренко, Палица.

Валентин Филиппов: Простите. У меня вот по поводу Витренко вопрос. Не будет ли это психологически очень тяжело, если премьер-министром Украины будет Витренко? Вот просто фамилия тяжело будет восприниматься…

Олег Царев: …электоратом бывших прогрессивных социалистов.

Валентин Филиппов: Да, и не только. Я думаю, что и этих тоже. Потому что до сих пор звучит «Витренко» и думаешь «Ёлы-палы». И когда идут разговоры о том, что вот этот вот красавец, Коболев, маме премию в Америку переводит, а вот мне интересно, Витренко маме…

Олег Царев: …он заботится о маме, всё правильно, хороший сын.

Валентин Филиппов: Вот Витренко, он переводит маме премию?

Олег Царев: Это будем смотреть. Что, значит, мы получаем? То есть, вот идет целый пул кандидатов от Коломойского. Очень плохо, что среди всех этих людей затесался Олег Дубина. Я когда-то говорил, что он изначально рассматривался на пост премьер-министра, достаточно сильный хозяйственник, был руководителем завода, очень хорошо разбирается в НАК «Нефтегазе». В общем-то, из плеяды сильных управленцев он, пожалуй, остался один. Причем он никогда не претендовал по ряду причин на должность первого лица, и в принципе-то Зеленского должен был устраивать. Многих знает, многие к нему хорошо относятся из олигархов. К сожалению, он, в общем-то, в середине списка, хотя он, как технарь, он мог бы достаточно неплохо продвинуть ситуацию вперед.

От Рината Ахметова, к сожалению, вот сейчас так не вспомню фамилию, недавно назначили вице-премьером по ТЭКу…

Валентин Филиппов: Это вы за Украиной следите, я – нет.

Олег Царев: … он тоже кандидат на должность премьера, тоже в пуле. Также есть от Сороса кандидатура, вот когда я сказал о том, что Сорос нас не забудет, если надо будет поменять премьера, у него есть кандидатура – это Анастасия Магонова, она, в принципе, фактически работает за Гончарука, делает все презентации…

Валентин Филиппов: Слайды, да, знаем.

Олег Царев: … почерк каллиграфический, в общем, всё для того, чтобы…

Валентин Филиппов: Подождите, а кто «ищет страну, похожую на Украину, чтобы посмотреть, как они там делали», чтобы…?

Олег Царев: Вот я шучу, но на самом деле, если бы действительно, я как бы не являюсь сторонником, адептом Сороса, но если бы вместо Гончарука была Анастасия Магонова, то ситуация бы точно не была такой плачевной. Она действительно более профессиональная, активная, её бы поставил в конце списка.

Таким образом, у Сороса есть два кандидата – это Тигипко и Магонова.

Вот когда я говорил за Рината Ахметова, то ситуация у него… он, конечно очень талантливый человек, вот власть меняется, а он все время находится рядом с властью. И так уж получилось, что это был единственный случай, когда он не рекламировал, не спонсировал будущего президента. Но, тем не менее, прошло время, он выстроил отношения с Зеленским, он воспользовался тем, что возникла вот эта пауза в финансировании ряда проектов у Зеленского, немножко помог.

Я хочу сказать, что у Рината вообще ситуация очень сложная. 8 миллиардов долларов – кредиты, кредиты взяты под от 8 до 10% годовых, валютный кредит, их надо отдавать, каждый год надо находить 400 миллионов живых денег и гасить для того, чтобы не стать банкротом. Ему надо постоянно быть в хороших отношениях с властью.

И вот с Петром Порошенко они жили душа в душу. Сейчас пришел Зеленский. Он воспользовался тем, что Богдан ушел, перерыв с деньгами, тем, что Коломойский побил горшки с Зеленским. И Ринат стал ближе.

Что Ринат пообещал. Ну, конечно же медийную поддержку Зеленскому. Он пообещал поддержку финансовую на финансирование Верховной рады Украины. Он сказал о том, что, поскольку Сурков ушел, с которым он не находил общий язык, он готов заняться Донбассом.

Валентин Филиппов: Да, я слышал.

Олег Царев: Он готов, в общем-то, в том случае, если будет реинтеграция Донбасса, пускай хотя бы в разных степенях, если полная – то нет вопросов, он готов взять регион полностью под свое кураторство и привести под флаги Украины.

Если это будет просто возврат экономического сотрудничества, то под условие того, что будет разблокирована граница с Донбассом, он потребует возврата своих предприятий, он пообещал, что вложит инвестиции в эти предприятия, запустит, будет платить зарплаты, будет платить налоги.

И вполне возможно, что российское руководство на это пойдет. Потому что мы все знаем, что ситуация экономическая на Донбассе, – ну, не очень хорошая, и зарплаты не очень хорошие.

Валентин Филиппов: Вы Суркова упомянули. Сурков говорит, что в 13-м году, чувствуя, что будут проблемы с Украиной, будет противостояние, он пошел работать на украинском направлении, и была битва с Западом серьезная. Ситуация могла сложиться еще хуже? Сурков нас от чего-то более плохого спас?

Олег Царев: Мне иногда кажется, что ситуация настолько плохая, что….. и чтобы она стала такой плохой, сделать надо было, ну, умудриться. Вот каждый раз, когда надо было принять решение, выбрать из двух каких-то вариантов, выбирался все время неправильный, для того, чтобы получить то, что мы сегодня получили. В отношениях России с Украиной.

Валентин Филиппов: Хорошо. Я сейчас, последнее вот…

Олег Царев: Валентин, не отвлекайте меня, мы обсуждаем правительство.

Валентин Филиппов: Правительство?

Олег Царев: Владислав Юрьевич – это хороший вопрос…

Валентин Филиппов: Нет, я просто хотел сказать, что Сурков сейчас говорит, что только силовой вариант теперь оказывается возможен. Может быть, так и правительство… силовым вариантом… Суркова назначим в правительство Украины. Ладно, всё, молчу.

Олег Царев: Ну, это очень хорошо, да, было бы лучше, если бы он это говорил, когда он, в общем-то, отвечал за украинское направление, лучше что-нибудь в этом направлении делал.

Вот такая ситуация по Ринату. По списку мы прошли. Что я бы еще хотел сказать. Я могу, в принципе, озвучить один из списков правительства, которое обсуждалось и буквально вчера еще лежало на столе у Зеленского.

Да, сейчас вот к утру я зашел в интернет, и я в одном из телергамм-каналов увидел этот же список. В общем-то, я подтверждаю… Я не говорю о том, что не факт, что это решение будет принято вот в таком составе, но о том, что этот список подлинный – я подтверждаю, потому что получил я его совершенно по другим каналам, и гораздо раньше, чем это было опубликовано.

Премьер-министр Тигипко Сергей – идеальная кандидатура. Вице-премьер по силовым органам, вице-министр внутренних дел – Арсен Аваков. Мы когда-то говорили о том, что если в Украине будет ядерная зима, все погибнут, останутся тараканы…

Валентин Филиппов: И Аваков.

Олег Царев: И Аваков, да. Вице-премьер, министр по вопросам евроатлантической интеграции – Зеркаль Лана. Вице-премьер министр развития местных советов громад и территорий – Шмыгаль Денис. Кандидатура Коломойского, вице-премьер, министр инфраструктуры Палица Игорь, Вам он знаком.

Валентин Филиппов: Палица, нам знаком, да.

Олег Царев: Был губернатором Одесской области. В Одессе у Коломойского были свои интересы. Министр развития экономики и торговли – Шлапак Александр, у него хорошие отношения с Тигипко. Министр сельского хозяйства – Сольский Николай. Министр энергетики и защиты окружающей среды – Витренко Юрий. Министр иностранных дел Демченко Руслан. Министр финансов – Уманский Игорь, его лоббирует Андрей Ермак. Министр образования – рассматривают возможность вернуть Лилию Гриневич. Министр здравоохранения – Степанов Максим. Министр социальной политики – Третьякова Галина, это тоже кандидатура Андрея Ермака…

Валентин Филиппов: Слушайте, два бывших губернатора Одессы прям туда вписались…

Олег Царев: Да-да. Но и согласитесь, от днепропетровского клана тоже много кандидатур.

Валентин Филиппов: И Витренко Юрий Натальевич.

Олег Царев: Что мы видим? Мы видим, что Зеленский хочет втянуть финансово-промышленные группы в… раздать им… То есть, во-первых, он хочет, чтобы люди отвечали за направления достаточно профессионально. Это первое. Сергей Тигипко – компромиссная фигура, это второе. И третье – он раздает всем финансово-промышленным группам, раздает свои направления.

Почему он это делает? Потому что ФПГ будут пытаться себя спасти. Украина сейчас действительно находится в сложной ситуации. Олигархам принадлежат медиаресурсы. Предприятия олигархов по разным оценкам вырабатывают от 40 и выше валового продукта Украины.

То есть, поставив своих министров, они будут следить за тем, чтобы их предприятия работали, а это значит – будут рабочие места, будут налоги и так далее. Способно ли это правительство кардинально поменять ситуацию?

Валентин Филиппов: Нет.

Олег Царев: Я считаю, что оно способно замедлить падение. Действительно способно, потому что хуже, чем действующее правительство, наверное, кого бы ни назначили, хуже не будет. Все-таки у этих людей есть свои плюсы, и все-таки олигархи действительно обеспокоены ситуацией на Украине.

Я уже говорил о том, что сейчас перспективы у Зеленского достаточно сложные: производство падает, собираемых денег в бюджет нет, кадры кругом расставлены, но не его. У него только из силовиков – Баканов, и то не может в своем СБУ разобраться. И среди… Правительство не его, его людей в правительстве практически нет.

Если взять… он провел просто удивительно большую силу – «Слугу народа» в парламент, если выбросить оттуда людей Коломойского, Авакова, и был такой Илья Павлюк, контрабандист, да, это некорректное название, это все равно, что в Америке негра назвать негром, человек занимающийся таможней.

Валентин Филиппов: Украинотаможенник.

Олег Царев: Да, да. Вот, то там останется ну совсем немного людей, ориентированных на Зеленского. И вообще у него ситуация: рейтинг падает, Трамп ему говорит по всем каналам: «Договаривайся с Российской Федерацией», а договариваться он не может, потому что внутри у него там сразу же его… назовут это зрадой, зрадной зрадой.

И вот такая ситуация. Ермак, Баканов, Разумовский, секретарь СНБО, потом, и не падайте со стула, Кличко. Они объединились, в общем-то… Да, Разумков. И как бы вот, раньше у них не получалось объединиться, многие работали против Зеленского, Зеленский против них. Сейчас вот получилось такое ядро, но оно крайне малочисленное.

Да, вот с этим ядром достаточно активно работает Рудольф Джулиани, через определенных людей, через Сэма Кислина и так далее. Да, у этих людей есть выходы на ответственных чиновников администрации президента Российской Федерации, которые занимаются Украиной, и они надеются, что они смогут плодотворно решать какие-то вопросы, согласовывать и так далее.

Но коридор возможностей у них крайне узкий. Поэтому, как бы ни складывалась ситуация, будет выбрана сейчас, пройдет эта замена, будет эта замена правительства по тому списку, который я озвучил, или это будут какие-то другие кандидатуры, я считаю, что можно только замедлить падение Зеленского. Рейтинг его будет падать, он однозначно не переизберется на второй срок, дай Бог, чтобы он отбыл первый срок, народ будет нищать, выезжать из Украины, если продадут землю, то, в общем-то, и Украины-то в общем-то и не будет.

Валентин Филиппов: Ваши слова бы до Бога, чтобы ее не было. Ладно, я шучу, простите. Значит, спасибо за информацию, как всегда неожиданную и… Это хорошо, что поменяется правительство или нет?

Олег Царев: Подождите. Если Сорос разрешит. Если старшие товарищи разрешат.

Валентин Филиппов: Ну, тогда ладно. Будем ждать, что скажут старшие товарищи.