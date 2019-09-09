Смена правительства в Киеве спасла от украинских санкций завод в Приднестровье

09.09.2019, Киев, Елена Острякова

Украина не будет возобновлять санкции против Молдавского металлургического завода (ММЗ), находящегося на территории Приднестровья.

Об этом у себя в соцсети написал бывший замминистра Украины по делам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В связи со сменой состава Кабинета министров и реорганизацией (или ликвидацией) МинВОТ из секретариата вернули ряд представлений на введение санкций. С момента создания Министерства все 100% санкций, которые вводила Украина, вводили по нашей инициативе», – пишет Тука.

Он перечисляет возвращенных без рассмотрения инициатив. Среди них – санкции в отношении ММЗ, которые МинВОТ предлагало возобновить 3 июля.

Летом прошлого года Украина ввела против ММЗ санкции, которые сделали невозможными поставку металлического лома в Приднестровье. В марте 2019 года санкции были сняты. Спустя месяц в молдавских и украинских СМИ началась кампания против «сепаратистского» предприятия. Журналисты намекали на коррупционный сговор властей Украины и Молдовы.

ММЗ является конкурентом украинских металлургических предприятий. До введения санкций в 2018г ММЗ являлся одним из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов: Украина поставляла на завод около 80% всего экспортируемого лома черных металлов.