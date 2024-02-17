«Смена Путина ничего не решит» – Зеленский потребовал уничтожения России

Константин Серпилин.  
17.02.2024 15:23
  (Мск) , Мюнхен
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Дзен, Общество, Россия, Украина


Владимир Зеленский попросил западное сообщество помочь ему в уничтожении президента РФ Владимира Путина и «того, что он представляет».

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский попросил западное сообщество помочь ему в уничтожении президента РФ Владимира Путина и...

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«Нам не нужно бояться поражения Путина, он представляет угрозу для свободных государств. Если вы ещё не поняли, Путин – это чудовище, которое вторгалось на территорию Украины и истребляет тысячи людей, похитил десятки тысяч детей.

Но это не всё Путин истреблял чеченцев и сирийцев, вторгся в Грузию, убивал лидеров оппозиции у стен Кремля, в Берлине, в Лондоне. И вчера он направил нам чёткий сигнал, убив ещё одного лидера оппозиции.

Так что давайте не будем бояться поражения Путина и его режима, давайте совместными усилиями разрушим то, что он представляет и символизирует. Если мы не одержим победу над Путиным сегодня, в конечном итоге станет не важно, кто станет президентом. Потому что каждый новый российский диктатор будет знать, как сохранить власть. И весь мир окажется погружённым во мрак», – сказал Зеленский.

Он призвал усилить антироссийские санкции, конфисковать замороженные российские активы, а также призвал всех русофобов приезжать на тематический саммит в Швейцарии, который будет организован по просьбе украинского президента специально для этого.

«Украина предложила формулу мира, которая основана на принципах и нормах Устава ООН, и мы привлечь на свою сторону представителей большого числа стран, готовых работать над реализацией этой формулы, включая мирный саммит в Швейцарии.

И там мир должен решить, как восстановить основанный на правилах международный порядок, который Россия чуть не разрушила», – подытожил Зеленский.

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