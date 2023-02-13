Смена стратегии: США сознательно превращают Украину в «Зомбилэнд» – Шурыгин

Обломав зубы на попытке повторить в отношении России историю с Ираком, Запад поменял подход и перешёл к плану «афганизации» Украины с целью истощить РФ в кровавой бойне.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем ближе к 24 февраля, тем больше мы будем анализировать прошедший год, тем больше будем задавать вопросы большого плана нашего и наших противников. Очевидно, что главный большой план противника превратить всю ситуацию в историю с Ираком не получился. Из России не получилось сделать второй Ирак, из Путина не получилось сделать Хусейна, не получилось удушить Россию санкциями. Соответственно, сейчас лихорадочно подбирают следующий план. По всем признакам, которые мы видим, план этот называется «афганизация» конфликта – затянуть его до такой стадии, чтобы Россия начала от него уставать, опять же начались те же самые внутренние процессы, которые они мечтали спровоцировать в течение этого года, не получилось, и для этого нужно превратить Украину в настоящий «Зомбилэнд», – отметил эксперт.

Именно этим, по его словам, объясняется предоставленная «моджахедам»-бандеровцам абсолютная свобода действий.

«Мы спрашиваем: почему они сквозь пальцы смотрят на фашизм, на нацизм, на зверства – всё повторяется. Во времена афганской кампании Запад разрешал афганским моджахедам вообще всё – любые зверства, любую дичь. …То есть для того, чтобы Украина воевала бесконечно долго, должна произойти их афганизация, они должны опуститься до того уровня, при котором работает только первичный звериный инстинкт», – подчеркнул Шурыгин.

«Нам не стоит удивляться, почему мы отправляем в ООН видео, где зверски расстреливают наших пленных, а там вдруг обнаруживают это и выражают озабоченность. «Как-то это не очень правильно, наверное» – это выразить озабоченность. Напомню, высосанная из пальца известная Буча четырьмя волнами цунами прошла не только по ООН, по всем политическим институтам Запада. При этом не было ни видео, ничего, просто выкопанные свои же ими же расстрелянные люди, и, тем не менее, всё это было. По отношению к нам можно всё», – добавил эксперт.