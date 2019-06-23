Смена власти в Молдове: Победа Запада, а не России

23.06.2019

Андрей Сафонов, политолог, Тирасполь

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С момента смены власти в Молдове прошло 9 дней, но уже очевидно: США и Евросоюз воспользовались тем, что Россия сделала черновую работу, установили над Молдовой практически полный контроль.

1.С 14 июня власть в Молдове находится в руках прозападных и прорумынских сил

14 июня 2019 года фактически правящая Демократическая Партия Молдовы объявила об уходе от власти и переходе в оппозицию.

Было объявлено о рождении новой правящей коалиции, состоявшей из прозападно-прорумынского блока АКУМ и Партии Социалистов, фактический лидер которой, президент Республики Молдова Игорь Додон специально подчёркивал:

«Нельзя быть пророссийским, проевропейским, либо проамериканским. Я считаю себя промолдавским политиком».

Он даже уточнил:

« Моя «пророссийскость» — клише , которое пытаются внедрить в сознание граждан мои политические оппоненты».

Напротив, его нынешние партнёры по коалиции, лидеры блока АКУМ, своей ориентации никогда не скрывали. Так, получившая пост премьер-министра Майя Санду заявляет, что « поддерживает идею объединения Молдовы и Румынии ».

2.Правительство: у АКУМ практически всё. У Партии Социалистов практически ничего

Когда АКУМ и ПСРМ сформировали правительство, АКУМ получил практически всё, а ПСРМ – практически ничего. Из 11 мест в правительстве 9 у АКУМ, и только 2 – у Партии Социалистов. У ПСРМ – министерство обороны, но армия никогда в Молдове политической роли не играла. Ещё социалистам отдали вице-премьера по реинтеграции. То есть унионисты и прозападники любезно предоставили якобы пророссийскому президенту заставлять Приднестровье идти под власть Кишинёва, то есть, вызывать раздражение у граждан ПМР. А само прозападно-прорумынское правительство тем временем ежедневно укрепляет свои позиции.

Несколько лет назад нынешний «соправитель» АКУМ Андрей Настасе, ныне возглавивший МВД Молдовы, произнёс пророческую фразу:

« Многие люди, которые сейчас со мной, были полезными идиотами. Их использовали, а они этого не понимали» .

3.Президент Додон изначально заблокирован

АКУМ получил посты: главы МИДа, весь финансово-экономический блок, МВД (ключевое по значению силовое ведомство), образование и культуру (там продолжится насаждение румынизма). Это – ВСЯ власть.

Для вида было принято решение, что Служба Информации и безопасности РМ возвращается «в подчинение Президента».

Последнее – фикция. Премьер Санду заявила в ходе передачи Punctul pe azi на телеканале TVR Moldova, что « никто из окружения Игоря Додона не станет директором Службы информации и безопасности, даже если президент предложит такую кандидатуру… Она… опровергла слухи о том, что Службу информации и безопасности уступили Додону и социалистам с тем, чтобы ведомство возглавил человек Москвы».

Вот такой привет Москве… Она также разъяснила: «хотя социалисты Игоря Додона получили пост вице-премьера по реинтеграции, но блок ACUM выступает против федерализации, и эта позиция не может измениться… Голосование в исполнительной власти является общим, и если этот вице-премьер выдвинет идеи федерализации, они не будут поддержаны».

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску однажды коснулся поездки Майи Санду в США, где та встречалась с известной «раздатчицей печенек» в Киеве Викторией Нуланд:

« – Санду – это женщина, которая сказала Виктории Нуланд, что решение для будущего Молдовы – это объединение с Румынией, – заявил Бэсеску».

Напрашивается вывод: на деле власть перешла к политической силе в лице АКУМ, за которой стоят США, ЕС и Румыния. Остальные при этом просто присутствуют.

4.Запад диктует условия коалиции АКУМ-ПСРМ

В коалиции АКУМ-ПСРМ безраздельно доминируют западные условия.

Во-первых, 11 июня депутаты Парламента Молдовы, включая социалистов, решили, что Генеральным Прокурором Молдовы может быть и иностранный гражданин (без гражданства РМ).

Во-вторых, после этого Майя Санду не исключила, что должность будущего Генерального прокурора может быть предложена известной в Румынии (и не только в Румынии) Лауры Кодруц Ковеси.

В-третьих, на 16 июня 2019 года Президент РМ Игорь Додон анонсировал «Народный марш» в поддержку… Правительства Санду. Но Санду попросту отменила президентскую инициативу, заявив, что акция «состоится, но в другой день».

В-четвёртых, Президент Додон сам обозначил главного игрока, снявшего «пенки» с работы, сделанной другими: он заявил, именно «США повлияли на решение Демпартии отправить в отставку кабинет министров». «Надо признать, что роль США в этой ситуации очень велика… Глава государства также добавил, что Кишиневу «повезло с послом США» о чем свидетельствует улучшение отношений между странами».

В-пятых, Майя Санду призвала в эфире телеканала ТВ8 на помощь своей команде лидера павшего ранее в Грузии национал-фашистского режима Михаила Саакашвили, и он дал ей своё согласие…

5.Западники «кидают» Россию в Молдове

То, что западники обошли Москву на повороте , явствует из подхода новой молдовской власти к Приднестровью. Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил:

«Планы по федерализации не будут реализованы по одной причине – большинство граждан Молдовы против федерализации, я категорически против федерализации».

Он же послал Москве сообщение, чтобы у неё не оставалось иллюзий:

«Хочу заверить, что Республика Молдова продолжит настаивать на выводе российских военных формирований, дислоцированных на территории нашей страны незаконно, и пребывание которых противоречит как действующему законодательству, так и Конституции страны».

Несмотря на то, что это – прямая атака на Россию и Приднестровье, Игорь Додон заявил: «Считаю господина Попеску профессионалом, а предложение премьер-министра Майи Санду о выдвижении его кандидатуры на пост министра – правильным кадровым решением». При этом Додон и Попеску «особо подчеркнули важность сохранения в силе всех международных соглашений, заключенных Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом».

При этом министр Попеску поставил крест на более ранних обещаниях президента Додона обратить внимание на евразийскую интеграцию, продвигаемую Россией:

«Я встречался сегодня с президентом Додоном. Мы все обсудили. Никто не будет расторгать ни Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, ни другие документы».

«Картина маслом»: США и ЕС вовлекли в Россию в свержение прежней власти, подтолкнули её сделать черновую работу, а затем «кинули», поставив у кишинёвского руля ещё более прозападную, прорумынскую, антироссийскую власть, чем прежде.

6.Новые власти Молдовы атакуют союзное России Приднестровье

Это видно даже из отношения к союзнику России – Приднестровью.

Так, Майя Санду сказала, что «есть вещи, которым мы можем научиться у Киева, а Киев – у нас. Приднестровье – это большой вопрос в нашей повестке дня. Мы знаем, что режим в Тирасполе выжил за счет коррупционных схем и контрабанды. Мы надеемся, что власть в Киеве поможет нам преодолеть эти схемы…»

Также Президент РМ Игорь Додон заявил, что «в Молдове не планируется никакой федерализации. По его словам, это не реально».

Тут нужно пояснение. Приднестровцы, проголосовавшие за свою независимость и «свободное вхождение» в состав России на всенародном референдуме 17 сентября 2016 года, не планируют подчинение той или иной системе власти Кишинёва. Вопрос в том, что и унионисты с западниками, и Президент Молдовы исходят из унитарной формулы своего государства . Получается, лояльные на словах России политики оказались подчинены реальной правой власти и плывут по течению?…

7.«Впереди, на лихом коне» в атаке на Приднестровье – команда Игоря Додона. Почему так? Кое-что об олигархах

Любопытно, что дискредитировать Приднестровье пытается именно команда Президента Додона . Она обвиняет приднестровцев в том, что они якобы поддерживали прежнюю молдовскую власть, что бывший неформальный лидер Молдовы Владимир Плахотнюк якобы бежал из Молдовы через ПМР и т.д. Хотя российский «Коммерсантъ» сразу отметил, что «курирующий молдавское направление собеседник в одной из российских госструктур назвал версию о бегстве олигарха через Приднестровье не соответствующей действительности».

Видится схема: Додон и его окружение хотели бы, чтобы Приднестровье оказалось бы в подчинении именно унитарной Молдовы, а тогда у приднестровцев не было бы иного выхода, кроме как стать «личным» электоратом Додона. По принципу: лишь бы не пришли румыны. Но в ПМР видят согласованную игру в 4 руки на приднестровском направлении команд Санду и Додона. И считают, что единственная гарантия от ликвидации Приднестровской государственности – это прямой военно-политический союз с Россией. Без всяких посредников.

Чтобы свержение власти в ПМР для Кишинёва прошло легче, а ликвидация государственности Приднестровья не вызвала бы сопротивление России, власти Молдовы пытаются вбросить идею, будто установление кишинёвского господства над Приднестровьем есть борьба с приднестровским «олигархатом».

На деле же это отвлечение внимания от самих себя: в СМИ публиковались сообщения, что за блоком АКУМ стоят олигархи Виктор и Виорел Цопа, что бывший премьер олигарх Владимир Филат желает сейчас выйти на свободу, что потерявший власть олигарх Владимир Плахотнюк всё равно обладает парламентской фракцией.

Прибавим к этому высказывания вернувшегося в Молдову лидера «Нашей Партии» Ренато Усатого:

«Как Додон может заработать миллионы долларов? Я говорю о десятках миллионов долларов? Как? У него есть бизнес? Он получает дивиденды?… Он не уйдет. Я доберусь до его швейцарских денег. Есть женщина, сестра одного из его очень послушных друзей, на чье имя открыты счета в Швейцарии. Я знаю её, Игорь Николаевич. На этих счетах десятки миллионов долларов . Я узнаю точную цифру, и мы к этому вернемся».

Вот то, что нужно знать о настоящих олигархах…

Вместо заключения

Вывод: Запад использовал Россию в качестве тарана против прежней молдовской власти, а затем перехватил инициативу, поставил на ключевые посты своих людей и установил более жёсткий, чем прежде, контроль над Молдовой.

Вопрос: и чего ради стоило всё это затевать?…