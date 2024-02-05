Смена западной стратегии: все деньги на удержание Юго-Востока и избавление от населения – Марков

Финансирование Западом конфликта на Украине будет исходить из Стратегии обороны, к которой сейчас переходят ВСУ. Это позволит как сократить расходы, так и оставить под контролем Киева большую часть страны.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выделение 50 миллиардов евро на четыре года означает, что Евросоюз и США, которые и потребовали от ЕС выделить эти деньги, рассчитывают на войну еще на четыре года. Ни о каком мире речь не идёт», – отметил эксперт.

Он пояснил, что если в 2022 году США выделяли 70% от суммы расходов на поддержку военного конфликта на Украине, Евросоюз давал 20%, а Великобритания, Канада и Япония – 10%, то в 2023 году США и Евросоюз делили финансовые затраты уже примерно поровну, по 45%.

«Сейчас же есть выборы, и поскольку часть американцев против выделения денег киевскому режиму, американцы решили, что все расходы уже должны брать на себя европейцы. Соответственно, и принято такое решение. При этом в целом финансирование остаётся на том же самом уровне. Хотя его не будет хватать на полноценные боевые действия в прежнем формате, но сейчас принято решение изменить стратегию: если в 2023 году американцы накачивали украинскую армию, надеясь на её наступление, то сейчас стратегия принята, и решено, что украинская армия перейдёт к обороне. Поскольку это экономит деньги, и с военно-технической точки зрения сейчас ситуация не как во Второй мировой войне, когда было выгодно наступать, а как в Первую мировую войну, когда выгодно обороняться. Потому что обороняющаяся сторона имеет всегда преимущество», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что находясь в обороне киевский режим сохранит оставшуюся часть территории Украины, включая Одессу, Харьков и Запорожье.

«Исходя из этого, они пришли к стратегии, что украинская армия будет обороняться и контролировать территорию нынешней Украины, включая крупнейшие украинские города – Харьков, Одессу, Запорожье, Днепропетровск, Киев, Чернигов и другие. И, соответственно, там проводить насильственную деруссификацию и построение антироссии. Такая стратегия. И в соответствии с ней осуществляется финансирование. Если из нас кто-то мечтает, что финансирование будет меньше на Украину, то это глубочайшее заблуждение. Вообще помощь Украине не оказывают. Это не помощь Украине – это финансирование войны против России руками украинских рабов. А рабовладельцы деньги на мотыги для своих рабов всегда найдут», – заключил Марков.