Смена Зеленского не имеет значения: с Украиной уже покончено – полковник Макгрегор

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никакое украинское правительство уже не сможет исправить ситуацию – с этой страной покончено, и попытка отловить и отправить на убой очередных граждан страны не увенчается успехом.

Об этом в эфире видеоблога американского журналиста Стивена Гарднера заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакое украинское правительство уже не сможет исправить ситуацию – с этой страной покончено, и...

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По мнению Макгрегора, на Украине уже почти закончились боеспособные мужчины, а возвращение из-за границы уклонистов и их отправка на фронт не решат проблему.

«С Украиной покончено. Украинское правительство – это всего лишь фасад. Ты же знаешь, украинцы отдали все, что могли дать. Каждый отдельный украинец участвовавший в этой войне, сделал то, что украинцы делали всегда – сражался очень мужественно и с большой решимостью. У них почти не осталось боеспособных мужчин, и теперь они хотят привезти обратно всех украинских мужчин, которых смогут найти, из-за границы, чтобы их тоже можно было одеть и убить о российскую оборону, которая оказалась в значительной степени неприступной.

Так что, я думаю, нам нужно смириться с тем, что правительство разваливается на части. Не имеет никакого значения, кто займет его место и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все кончено сейчас, уже», – заключил Макгрегор.

 

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