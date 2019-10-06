Сменить «формулу Штайнмайера» на «формулу оружия»! – ультиматум нациков

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно отказаться от попыток мирного урегулирования конфликта и продолжить говорить с Донбассом, где, якобы, находятся российские войска, исключительно на языке оружия.

Об этом в ходе сегоднящнего митинга-вече на Майдане заявил экс-боевик нацбата «Азов», глава гражданского объединения «Ветеранское братство» Дмитрий Шатровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлом вече на Майдане я сказал, что лично признаю только одну формулу переговоров с агрессорами – формулу украинского оружия.

Для того, чтобы договариваться с террористами-россиянами, нашему президенту следовало бы иногда обращаться к истории. Небольшой пример для него. После подписания Минска уже было разведение войск и образовались так называемые «серые зоны».

Что произошло дальше? Лично я воевал в секторе «М», и видел собственными глазами последствия таких договоренностей, когда террористы воспользовались, вышли в «серую зону» в Широкино, и обстреляли Мариуполь из «Градов».

И потом полку «Азов» и другим подразделениям пришлось кровью отбивать эти позиции во время Павлопольско-широкинской наступательной операции. Тогда погибло 11 моих побратимов – это цена договоренностей с террористами лично для меня…», – сказал он, традиционно прокричав неонацистскую речевку «Герои не умирают – умирают враги! Слава Украине!».

По мнению радикала, попытка разведения войск по «формуле Штайнмайера» лишь приведет к новому кровопролитию, поэтому с Россией нельзя договариваться ни на каких условиях.

«Поэтому мне кажется, что нашему президенту и его молодой команде менеджеров, фотографов, артистов следовало бы обращаться к истории перед тем, как договариваться о разведении войск, и понять, что с этими людьми не о чем договариваться. И когда в следующий раз они нарушат эти договоренности, мы будем платить своей кровью, не они», – резюмировал Шатровский, закончив речь очередной кричалкой.