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Глава британского МИД Лиз Трасс в колонке издания The Telegraph заявила, что выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра и главы правящей Консервативной партии страны.

«Мы сталкиваемся с огромными проблемами дома в условиях глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся с огромными вызовами за границей: от агрессивной России до все более напористого Китая. У нас есть меньше двух лет, чтобы подготовиться к следующим выборам. Это будет тяжелая битва, но мы можем победить, поставив во главу угла благо британского народа. Я выдвигаюсь, потому что могу быть лидером и принимать трудные решения», – объявила леди-ястреб.

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Трасс обещает, что с первых дней премьерства будет снижать налоги как для населения, страдающего от резкого роста цен, так и бизнеса, который должен оставаться конкурентоспособным. Она также предложила воспользоваться всеми преимуществами «Брекзита», чтобы сократить численность государственного аппарата и отказаться от практики чрезмерного вмешательства государства в жизнь людей.

Наблюдатели считают, что шансы на то, что Трасс станет преемницей Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании достаточно высоки. Считается, что правительственные чиновники, занимающие ключевые должности, имеют достаточно широкую известность и обладают возможностями заявить о себе.

С другой стороны, приоритет Трасс оспаривает десяток конкурентов, среди которых эксперты отмечают двух фаворитов: Саджида Давида и Пенни Мордаунт, обещающие наполовину урезать НДС на бензин, стоимость бака которого на автозаправках Туманного Альбиона превысила психологическую планку в 100 фунтов.

Сама Трасс пытается строить из себя новоявленную Маргарет Тэтчер, угрожая либерализацией налогов для поддержания стремительно тонущей экономики Великобритании в результате разрыва с ЕС и поддержки антироссийских санкций.

В своей статье Трасс один раз упомянула Россию, три раза — президента РФ Владимира Путина, один раз — Кремль, два раза — Украину и один раз — Евросоюз. «Я возьмусь за дело в качестве премьер-министра, будь то обеспечение поражения Владимира Путина на Украине или стимулирование экономики», – провозгласила глава внешнеполитического ведомства, поставив себе в заслугу такие «достижения», как прилюдное катание на танке «лидерство в международных ответных действиях» на военную операцию России на Украине и ввод против Москвы «жесткого пакета санкций, дав пример всему миру».

Трасс и хвастливый министр обороны Бен Уоллес считались фаворитами гонки за партийное лидерство и премьерский пост, однако 9 июля Плешивый воинственный Бен объявил, что не будет участвовать во внутрипартийной борьбе за лидерство и пост премьера.

Лиз Трасс известна как крайне одиозный, оголтело-русофобский и не отягощённый интеллектом политический деятель.

Ещё не успел изгладиться в памяти неловкий момент, когда 10 февраля 2022 года глава МИД Великобритании Трасс в ходе беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в том, что суверенитет России распространяется на Ростовскую и Воронежскую области.

Несмотря на намёк Лаврова, дававший шанс коллеге исправиться и сохранить лицо, что российские военные находятся на территории своей страны, Трасс продолжила буровить и требовать, чтобы вооруженные силы России были немедленно отведены от границ.

Глава российского МИД ещё раз, мягко, как несмышлёному детсадовцу, возразил интеллектуалке Трасс, что наши военные не нарушают никаких норм и правил, так как могут проводить любые маневры на своей территории и поинтересовался у британской коллеги, признает ли Великобритания суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — сказала, как отрезала, выпускница Оксфорда после некоторой паузы.

Видя, как начальница нелепо и упрямо садится в лужу, в ситуацию вмешалась посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, разъяснившая незадачливой главе британского МИД, что речь идет о российских регионах.

Надо заметить, что «танкистка» Лиз Трасс плохо соответствует должности главы внешнеполитического ведомства, проявляя грубость и прямолинейность в формулировках, граничащих с непрофессионализмом. А уж откровенные заявления о необходимости военной победы над Россией красноречиво свидетельствуют, что и политиком ей быть противопоказано – слишком упорота.

Впрочем, в своих высказываниях Трасс не одинока, органично вписываясь в компанию трамвайных хамов и коммунальных хабалок, к которым относятся Блинкен, Боррель, Фондерляйкина, Бербок и храбрые за чужой счёт лидеры восточно-европейских лимитрофов.

В конце июня Лиз Трасс ещё раз прилюдно села в галошу на опубликованном в Твиттере (заблокирован в России) видео телеканала SkyNews с заседания парламентского комитета по международным делам.

Представитель лейбористов Крис Брайант задавал «танкистке» прямые и неудобные вопросы относительно её отношения, как политика, к Саудовской Аравии.

Тут необходимо пояснить, что правящая агрессивная шелупонь Великобритании, в точности копируя манеры американских хозяев, пытаются разрулить не на шутку разыгравшийся топливно-энергетический кризис попыткой облизать пятки королевской семье «главной мировой бензоколонки».

На все попытки Брайанта заставить Трасс признать правительство Саудовской Аравии авторитарным режимом, где в один день был казнён 81 человек, а также убит и расчленён оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, Лизавета не ответила ничего конкретного, зато назначила Россию и Путина «виновными во всём», сдав на «отлично» экзамен по русофобии.

В британской прессе эту уклончивость Трасс и умение переводить стрелки отметили массой критических замечаний, что обещает сделать её премьерство (в случае победы) крайне некомфортным со стороны либеральной оппозиции.

Ещё один неприятный экспириенс для будущей премьерши готовит таблоид The Sun, сообщивший на своих страницах, что бывший однокурсник Элизабет Трасс по учебе в Мертон-колледже Оксфорда готов продать пикантные фотографии потенциального премьер-министра по 20 тысяч фунтов за каждую.

The Sun якобы ведет переговоры с автором и владельцем фотографий, на которых юная и упившаяся в хлам Лизавета демонстрирует некую часть тела, которая и сейчас, как отмечает таблоид, «не является сколь-нибудь выдающейся».

С учетом этого, читателей The Sun ждёт душераздирающее зрелище вместо клубнички, если сделка всё-таки состоится.

В заключение, необходимо отметить, что, быть может, со сменой правительства мало что изменится в отношении Великобритании к России, поскольку тренды во внешней политике задаёт не Лондон, а Вашингтон.

Однако есть шанс, что Трасс, оглядываясь на незавидную политическую судьбу клоуна Бориса, начнёт уделять больше внимания внутренним проблемам Соединённого Королевства, сместив военную помощь Украине в область риторики.

Считается, что безоглядная помощь Украине в ущерб интересам Великобритании была единственной возможностью Бориски, поставленного на реализацию «Брекзита» и более ни к чему неспособного, оставаться у власти. Трасс – или любому другому претенденту – придётся решать наболевшие проблемы Англичанки – просто во избежание зреющего социального взрыва.

Если этот сценарий, который аналитики считают вполне реальным, и в самом деле будет принят новым кабинетом тори, то смена клоуна на танкистку не станет обменом шила на мыло, какой бы неприятной и одиозной ни выглядела леди-ястреб.