Сменивший Турчинова глава СНБО оказался противником возвращения Донбасса

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Нынешний секретарь СНБО Украины Александр Данилюк еще два года назад, будучи министром финансов страны, отвергал «возвращение» Донбасса, мотивируя это тем, что регион требует колоссальных финансовых вливаний.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил замминистра по делам «оккупированных» территорий Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник отметил, что в это же время, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко получал сотни миллионов бюджетных денег на закупку пожарных машин.

«Александр Данилюк, который сейчас выдвигается за плечами новоизбранного президента, непосредственно дважды мне в глаза говорил на заседаниях правительства, когда мы выходили с инициативами по вопросам реинтеграции Донбасса, именно этот человек дважды мне в глаза говорил: «Жора, какой Донбасс? Туда столько денег надо!».

И это говорил человек, который отвечает за финансовую политику страны. Если быть еще более честным, можно посмотреть ночь принятия бюджета 2017 года, когда Ляшко выделили ночью 800 миллионов на пожарные машины, а нам на решение жилищных проблем переселенцев выделили аж 16 миллионов», – заявил Тука.