Сменивший Вятровича Дробович вляпался в громкий коррупционный скандал

08.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович купил дорогостоящую квартиру в Киеве и срыл свои доходы.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в 2015 году Дробович купил квартиру в Киеве, оценочная стоимость которой составляет порядка 96 тысяч долларов, и оформил ее на тещу, которая никогда не проживала в Киеве. При этом, в своей налоговой декларации за 2019 год Дробович указал, что приобрел эту же квартиру всего за 129,5 тысяч гривен.

Кроме того, глава УИНП владеет автомобилем Volkswagen Polo 2004, рыночная цена которого составляет примерно пять тысяч долларов, но в декларации он указал, что приобрел его за 1,8 тысяч долларов.

«Квартира, мы исследовали этот вопрос, стоит смешные деньги. Я, кстати, готов выкупить эту квартиру за эти деньги. Но это неправда. Эта квартира не стоит этих денег, которые он задекларировал. Это тоже классический способ уклоняться от налогов и скрывать свою незаконную коррупционную деятельность, которую ведет и Дробович также.

Например, у него еще есть машина «Фольксваген», которая стоит, – он, кстати, уже специалист в плане коррупции. Опытные коррупционеры стараются не выделяться и не покупать «Теслы». Он купил себе скромный «Фольксваген», но даже на нем он имел наглость задекларировать его по цене 2 ноутбуков», – заявил эксперт по антикоррупционным вопросам Алексей Сердюк.

Кроме того, вопросы возникают при изучении работы Дробовича как в Украинском институте нацпамяти, так и на предыдущей должности помощником генерального директора и главы Службы стратегии музейного планирования и развития ГП «Мистецький арсенал».

По данным журналистов, многие тендеры, организованные этими структурами, выиграла приближенная к Дробовичу предприниматель Пономарева Наталья Леонидовна, с мужем которой, как стало известно, он тесно общается.

«Дробович как раз зарабатывает на этих тендерах. Суть заключается в том, что люди получают соответствующие откаты, если они занимают соответствующие должности, за счет этих тендеров. Подаются различные фирмы, но выигрывают именно те фирмы, которые приближены к данному чиновнику, например, к Дробовичу.

Конкретно он, я думаю, и зарабатывал на таких схемах как «Мистецький арсенал» и другие. В «Мистецьком…», я думаю, он больше всего получал откатов, там как раз был его человек, приближенный к этому разграблению государственных средств», – добавил Сердюк.

Ранее стало известно о том, что предшественник Дробовича, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович разворовал бюджетные деньги на махинациях с фуршетом, который устраивался для участников конференции, посвященной памяти жертв т.н. «голодомора» – голода в УССР, который официальный Киев теперь трактует как «геноцид украинского народа Москвой».