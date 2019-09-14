Сменщика Климкина потянуло на антироссийскую галиматью

14.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинскому счастью якобы мешает Российская Федерация, не желающая смириться с политикой Киева.

Об этом в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое счастье народа? Или это суверенность, или свобода, или, возможно, это важно только для украинцев, для которых слово «воля» настолько важно, что они его всюду пытаются разместить, даже на своём гербе – вот, насколько нам важна свобода. Какая цена воли и счастья граждан Украины? Нельзя делать несправедливых поступков против воли, тогда не будет счастья, Или счастье это просто химическое состояние разума? То есть, это не связано с государством, политикой, не связано ни с внешней, ни с внутренней политиков.

Почему некоторые несчастливы своим местом и ролью в мире, почему, например, Россия настолько несчастлива от того, что Украина выбрала другой путь, что они даже готовы в нас стрелять? Почему некоторые соседи понимают своих соседей, а другие продолжают года за годами, веками оставаться в этом порочном круге? Я думаю, если бы мы могли найти ответ на этот вопрос, мы были бы гораздо счастливее», – философствовал Пристайко.