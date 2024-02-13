СМЕРШ разоблачил симферопольского студента, решившего помочь бандеровцам
Очередной студент Крымского федерального университета попал под административную ответственность за идеологическую работу на противника.
По просьбе украинских кураторов Евгений Вьюнников представлялся в соцсетях работником правоохранительных органов РФ, который против «политики Путлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Молодой человек активно общался в чат-рулетке, и одно из видео растиражировали в сетях, где он представился сотрудником крымской полиции, оскорблял президента, дискредитировал армию. Попав в поле зрения телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», псевдополицейский оказался в настоящем полицейском участке, где пообщался с сотрудниками Центра противодействия экстремизму и терроризму.
«В сети интернет представлялся сотрудником правоохранительных органов. Также негативно высказывался адрес президента Российской Федерации и правоохранительных органов. Также показывал свои татуировки, рассказывая об их нацистском значении», – поведал задержанный Вьюнников.
Сотрудники Центра «Э» рассказали ему об истинном значении татуировок, составили протокол на 50 тысяч рублей и на 5 суток закрыли в ИВС.
В ноябре студент первого курса Института филологии КФУ Максим Глебов, изучающий украинский язык и литературу, решил написать письмо русофобке Ирине Фарион с поддержкой ее стремления запретить в ВСУ русский язык.
В качестве благодарности Фарион опубликовала это письмо у себя в соцсетях, не скрывая данных отправителя, что позволило быстро вычислить автора, обладающего «геном украинства и величием личности».
Спасибо!
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