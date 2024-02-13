СМЕРШ разоблачил симферопольского студента, решившего помочь бандеровцам

Любовь Смирнова.  
13.02.2024 15:35
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1408
 
Дзен, Крым, СМЕРШ, Сюжет дня, Украина, экстремизм


Очередной студент Крымского федерального университета попал под административную ответственность за идеологическую работу на противника.

По просьбе украинских кураторов Евгений Вьюнников представлялся в соцсетях работником правоохранительных органов РФ, который против «политики Путлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередной студент Крымского федерального университета попал под административную ответственность за идеологическую работу на противника....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Молодой человек активно общался в чат-рулетке, и одно из видео растиражировали в сетях, где он представился сотрудником крымской полиции, оскорблял президента, дискредитировал армию. Попав в поле зрения телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», псевдополицейский оказался в настоящем полицейском участке, где пообщался с сотрудниками Центра противодействия экстремизму и терроризму.

«В сети интернет представлялся сотрудником правоохранительных органов. Также негативно высказывался адрес президента Российской Федерации и правоохранительных органов. Также показывал свои татуировки, рассказывая об их нацистском значении», – поведал задержанный Вьюнников.

Сотрудники Центра «Э» рассказали ему об истинном значении татуировок, составили протокол на 50 тысяч рублей и на 5 суток закрыли в ИВС.

В ноябре студент первого курса Института филологии КФУ Максим Глебов, изучающий украинский язык и литературу, решил написать письмо русофобке Ирине Фарион с поддержкой ее стремления запретить в ВСУ русский язык.

В качестве благодарности Фарион опубликовала это письмо у себя в соцсетях, не скрывая данных отправителя, что позволило быстро вычислить автора, обладающего «геном украинства и величием личности».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть