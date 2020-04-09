«Смерть Алешам» – в Болгарии вновь осквернили памятник советским воинам

09.04.2020, Москва, Елена Острякова

Надписи «Смерть оккупантам» и «Смерть Алешам» появились на памятнике Советской армии в Добриче.

Об этом сообщает региональный телеканал Добрича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полиция разыскивает вандалов.

3-метровая скульптура советского солдата была установлена в городском парке города в 1949 году в знак признательности к Красной армии. В конце 50-х годов старый памятник был перемещен в Кардам, где стоит и сегодня, а вместо него установлена 7-метровая скульптура советского солдата. В основании памятника покоятся кости и тленные останки советских солдат и офицеров.

Ранее памятник советскому воину в Пловдиве «Алеша» неоднократно подвергался нападениям вандалов.