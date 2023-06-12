Смерть Берлускони на Украине встретили с нескрываемыми издевками

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Сегодня на 87-году жизни скончался известный итальянский политик, экс-премьер Сильвио Берлускони, которого часто называли «другом Путина».

По данным итальянских СМИ, он скончался в миланской больнице «Сан-Раффаэле», куда был госпитализирован с легочной инфекцией, связанной с хронической лейкемией, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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На Украине эту новость восприняли с нескрываемым удовольствием и припомнили ему ряд высказываний.

«87% крымчан проголосовали, причем 93% из них отдали голоса за то, чтобы отмежеваться от Украины. Они проголосовали за то, чтобы быть автономной республикой, чтобы стать частью России… Вы бы видели эту любовь, благодарность и дружелюбие, с которыми приветствовали Путина в Крыму. Женщины бросались в его объятия со словами: «Спасибо, Владимир! Спасибо, Владимир!», – говорил Берлсускони в 2015-м.

Впрочем, в 2022-м его риторика поменялась.

«Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед миром… Столкнувшись с ужасом массовых убийств мирных жителей в Буче и других украинских населенных пунктах, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность. Напротив, она должна в своих собственных интересах выявить и привлечь к суду виновных… Путина подтолкнули пойти на эту спецоперацию российское население, его партия и его министры. Войска должны были зайти, через неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и затем уйти. Зато они встретили сопротивление, которое потом подпитывалось оружием всех видов с Запада».

«Азовец» Родион Кудряшов считает, что умерший не заслуживает добрых слов.

«Единственный из украинцев, кто может быть расстроен по поводу смерти Берлускони, это Андрей Шевченко. Остальным на этого путенского кореша должно быть похер», – написал кудряшов в своем тг-канале.

Не скрывает своего удовольствия и киевский политолог, Юрий Романенко, призывавший убивать российских журналистов. По этом поводу он уничижительно написал:

«Берлускони дал дуба».

Одесский праворадикал Сергей Стерненко заявляет:

«Прекратите расчеловечить дохлого Берлускони!»

Киевский националист Александр Аронец радуется, что Берлускони умер в День России.

«Символично. Все друзья Путина либо умрут, либо скоро станут его недругами», – пишет Аронец.

Радуется и киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий:

«Лучший друг Путина Берлускони откинул ноги».

А вот российский политтехнолог Марат Баширов пишет, что «Берлускони был неоднозначной фигурой и унес в могилу много тайн».

«Но он был заметным символом защиты традиционных ценностей в Европе. Любил женщин, футбол, а для этого ему нужны были деньги, СМИ и власть. Теперь всё не так в Италии. Даже футбольным клубом «Милан» теперь владеют китайцы», – отмечает Баширов.

Политолог Илья Гращенков затрагивает вопрос политической ситуации в Италии.

«Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Жаль, как раз в тот момент, когда итальянские правые партии начали свой ренессанс. Для российских политологов именно Берлускони всегда был лицом итальянской политики (и не только как «друг Путина»). Попавший в опалу в 2014 году и чуть не получивший длительный тюремный срок по обвинению несовершеннолетней проститутки, но все же оправданный судом, он постепенно вернулся в большую политику. В его были руках сосредоточены четыре партии, часть из которых, позже отдалилась от Берлускони. Прежде всего, его собственная Forza Italia, Лига Севера (позже Liga per Salvini), Fratelli d’Italia и Noi con Italia (партия христианских демократов). В 2018 году Берлускони проиграл свою последнюю битву и last chance стать премьером Италии в очередной раз. Новая Европа уже не для старых политиков, каким был Сильиво, знаменитый своими скандальными бонга-бонга вечеринками и образом человека из фильмов Фрэнсиса Форда Копполы», – приходит к выводу Гращенков.

Военкор Александр Коц пишет о заочной перепалке, которая произошла в феврале этого года между Берлускони и Зеленским.

«Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал разговаривать с Зеленским, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и мирных жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного господина». Зеленский ответил на это на пресс-конференции после встречи с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони. «Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать», – заявил Зеленский. Точнее, сел в лужу. «Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», — возмутился Берлускони, переживший Вторую мировую войну, когда Италия, воевавшая на стороне гитлеровской коалиции, подвергалась бомбардировкам со стороны союзников. Ранее Берлускони рассказывал, как одна из бомб упала на улице, где они жили, и семье пришлось переехать. Ничего на это не ответил Зеленский, чей особняк в элитном поселке в Иванковичах, под Киевом, до сих пор стоит нетронутым», – пишет Коц.