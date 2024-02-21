Смерть экстремиста Навального может повлиять на помощь США Украине

Олег Кравцов.  
21.02.2024 12:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Если президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп, то для Украины и Запада в целом это станет плохой новостью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил Дэн Смит, директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который занимается исследованиями вооруженных конфликтов, вопросами контроля над вооружениями и процессов разоружения.

Если президентские выборы в США выиграет Дональд Трамп, то для Украины и Запада в...

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У эксперта поинтересовались, опасаются ли на Западе, что победа Трампа ударит ли это по трансатлантическим отношениям.

«Вполне возможно, что это может сильно по ним ударить. И я думаю, что европейские правительства стараются сейчас об этом размышлять. Некоторые из них опасаются за будущее, но насколько эти опасения преувеличены, мы не знаем», – сказал Смит.

При этом, отвечая на вопрос, может ли победа Трампа уменьшить помощь Украине, он заявил, что имеет место «не только страх, это ожидание».

По его словам, что касается администрации Джо Байдена в вопросе помощи киевскому режимк, то все зависит от конгресса.

«Необходимо посмотреть, что произойдет в ближайшие несколько недель. Ранее политический сигнал был таков, что пакет военной помощи Украине не пройдет через палату представителей. Но после смерти Навального ситуация может измениться», – считает Смит.

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