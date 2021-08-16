Смерть мэра Кривого Рога означает возвращение Украины в «лихие 90-е» – Золотарёв

16.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Мэра Кривого Рога Константина Павлова, скорее всего, убили по бизнес мотивам, и это – очень плохой сигнал как для власти, так и для общества в целом, потому что свидетельствует о том, что уровень насилия в стране растет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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«Я бы не спешил с версиями относительно этой гибели. Мы уже недавно видели, когда после смерти белорусского оппозиционера за 15 минут «провели следствие» и «вынесли приговор» представители одного политического лагеря. Сейчас, к моему глубокому сожалению, мы видим такую же картину – еще, как говорится, кровь не остыла, а на сайте ОПЗЖ уже появилось заявление о том, что это террористический акт, о «палачах, действующих в интересах власти» и так далее. Это всё лексика в духе сталинских процессов тридцатых годов. И это хуже всего в таких случаях, когда мы видим признаки политического сектантства, которому неважно что произошло, как обстоят дела. Понятно, что будут разрабатываться три версии. Открыто уголовное дело по статье 115, это умышленное убийство – первая версия. Также будут рассматривать такие версии, как неосторожное обращение с оружием и самоубийство. Но Константин Павлов не производил впечатление человека, который при малейших жизненных трудностях потянется к оружию, чтобы застрелиться. Это был крепкий в моральном плане и жизнерадостный человек. Поэтому версия о самоубийстве не очень убедительна. Говорить об убийстве с политической подоплекой я бы не спешил, учитывая то, что Кривой Рог – это город, где очень много ресурсов и, соответственно, очень много конфликтов. А у нас в стране, как известно, убивают, прежде всего, за деньги. Если рассматривать версию убийства, то я бы, в первую очередь, отрабатывал криворожские связи погибшего. Скорее всего, политика имеет к этому очень опосредованное отношение. Но для Зеленского произошедшее – это очень тревожный, серьёзный сигнал. Думаю, он прекрасно это понимает. Семь лет назад был убит мэр Кременчуга Бабаев, это было в 2014 году. Мэра такого крупного города как Кривой Рог убивают впервые. Понятно, что расследование, которое не убедит общественность, пойдёт в минус президенту. Но хуже всего другое – то, что политическое насилие, к сожалению, снова возвращается в деловую политическую жизнь. Многие заговорили о возвращении девяностых. А с наличием огромного количества оружия и огромного числа людей, прошедших войну, наличием парамилитарных формирований, всё это представляет собой гремучую, взрывоопасную смесь, которая в любой момент может выплеснуться на улицу», – заключил политолог.