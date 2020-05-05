Смерть молодого албанца пытаются использовать для сноса «правительства» Косово

05.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Большой резонанс в Косово вызвало падение с пятого этажа студенческого общежития в Приштине и гибель 26-летнего косовара, вернувшегося из Германии и помещенного в карантин. По одной из версий молодой человек пошел на крайний шаг и-за обострения хронической болезни, лечить от которого его в карантине не стали.

Об этом сообщили косовские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сожалением и грустью мы встретили известие о трагической гибели гражданина Косово, помещенного в карантин на время пандемии COVID-19 в Студенческом центре в Приштине», – отреагировал на происшествие и.о. «премьера» Косово Альбин Курти.

В свою очередь «президент» края Хашим Тачи потребовал провести тщательное расследование инцидента.

«Как президент страны, я требую подотчетности от компетентных учреждений, которые следили за состоянием молодого человека и решили подвергнуть его обязательному карантину в Студенческом центре, не оказав ему необходимую и неотложную помощь впоследствии», – заявил косовский лидер.

Уже сейчас можно сделать вывод, что Тачи и консолидировавшиеся вокруг него политические силы попробуют использовать инцидент против Курти и его команды. Во всяком случае, еще не успев прийти в себя от известия о гибели сына, отец погибшего Наим Муслиу уже обвинил в произошедшем Курти, министра здравоохранения Арбена Витию и главу МВД Джеляля Свечлу, что наводит на мысль, что эмоции мужчины умело направили.

Отец погибшего Наим Муслиу.

«Я не буду комментировать этот инцидент ни как врач, ни как государственный деятель, – отреагировал на произошедшее в ходе пресс-конференции Вития. – Но готов подать в отставку. Никто не должен использовать инцидент в политических целях и для взаимных обвинений, и призываю воздерживаться от комментариев, пока не будет понятно, что же там произошло».

Пресс-конференция министра здравоохранения.

«Уверяю вас, что все возможности, какие у нас есть, Министерство внутренних дел задействует без колебаний, – написал в свое фейсбуке Свечла. – Я настоятельно призываю следствие рассмотреть это дело в приоритетном порядке. И надеюсь, что аналогичные события впредь не повторятся».

Студенческий центр в Приштине.

Напомним, что ранее «Конституционный суд» Косово приостановил действие декрета Хашшима Тачи о передачи полномочий по формированию «правительства» Демократической лиге Косово, сумевшей добиться вынесения вотума недоверия «кабинету» Альбина Курти. Было решено, что «правительство» останется работать до 29 мая, когда будет вынесена окончательная резолюция КС, что позволило отставленному «премьеру» начать говорить о предстоящих досрочных выборах 14 июня, в победе на которых он не сомневается. Все политические партии Косово по умолчанию согласились решением конституционных судей, при этом несостоявшийся «премьер» от ДЛК Авдулла Хоти сказал, что его партия все такие не сворачивает готовность сформировать «кабинет».

Сложившаяся в Косово ситуация поражает своей циничностью потому, что Приштина с легкостью игнорирует гибель и страдания местных сербов, в то время как самоубийство одного албанца теперь подается как чрезвычайная ситуация.