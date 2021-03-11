«Смерть московским казачкам». Во Львове антирусский шабаш

11.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Во время сессии горсовета Львова неонацистская группировка «Национальный корпус» провела под зданием акцию с требованием наложить локальные санкции в отношении семей депутатов ВР Тараса Козака и Виктора Медведчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как заявляют праворадикалы, на Львовщине семьям одиозных депутатов принадлежат гостиница «Навария-Нова», завод «Керамбуд», ООО «БЕТОНБУД», строительные компании «Будимекс» и «Атлантбуд-вселенная», фирма «Зеленый Бор», частично рынок «Галицкий перекресток», акции строительной компании «Осокорь».

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Неонацисты требуют от горсовета разорвать все договора с указанными предприятиями, обратиться к президенту и СНБО с требованием расширить санкции на все предприятия, связанные с Козаком и Медведчуком и их родственниками а также поддержать законопроект о борьбе с коллаборантами, разработанный и поданный в парламент с участием Нацкорпуса.

«Сегодня мы видим, что олигархи продают нам наш украинский уголь, который закупается в так называемых самопровозглашенных ЛНР и ЛНР. У нас тут открываются бизнесы, которые зарабатывают деньги и тем самым финансируют те террористические организации. Я хочу обратиться к адекватным людям в городском совете, чтобы они поддержали то обращение, которое было передано и требовали, как и мы, на законодательном уровне запретить партию ОПЗЖ, партию Шария, обратиться к СНБО о расширении санкций на все близкие отношения, на родственников, и запретить их деятельность тут, в Львовской области», – говорится в заявлении.

Праворадикалы также прошли в здание горсовета и зачитали обращение в сессионном зале. По их словам, глава горсовета дал распоряжение главам фракций и комиссий к следующей сессии горсовета разработать и подать проекты решений и подготовить информацию об указанных предприятиях.

В завершение акции неонацисты повесили перед горсоветом чучело «коллаборанта», скандируя при этом «смерть московским казачкам».