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Корреспондент «ПолитНавигатора» в Харькове рассказывает, как живёт первая столица УССР в ожидании приближения российских войск, которые ежедневно продвигаются на купянском направлении.

…Начало ноября в Харькове ознаменовалось первой с начала СВО массированной атакой ударных беспилотников. Почин оказался весьма эффективным. Даже согласно данным украинских официальных источников в городе в ночь на 3 ноября в Харькове прозвучало 10 мощных взрывов.

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«К сожалению, эффективность атаки выше тех, что проводились ранее, что может быть обусловлено избранием недостаточно подготовленных к отражению налетов районов», – прокомментировал «прилеты» украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Можно добавить, что в Харькове на этот раз не только не ощутили работы ПВО (вероятно, к счастью), но и не слышали сирен воздушной тревоги.

В то же время, известно о «прилете» по зданию Колледжа транспортных технологий по адресу Гольдберовская, 77 (Основянский район). Удачное расположение практически в центре города, близость к метро и железнодорожной станции «Левада», столовая, учебный полигон и общежитие на 200 мест – не удивительно, что нацисты из группировки ГУР МО «КРАКЕН» не удержались и выбрали комфортное учебное заведение в качестве очередного места дислокации.

Закономерный результат не заставил себя ждать. Нельзя сказать, что прилет по нацистам вызвал хоть какое-то сочувствие у подавляющего большинства харьковчан. Ночью и утром в личной переписке горожан царило радостное оживление.

В свою очередь, местные и не только националисты были явно разочарованы отсутствием жертв и пострадавших среди мирных граждан.

«Когда же прилетит из твоей любимой страны тебе на халупу? А ведь прилетит по вам, ждунам Русского мира. Бог не Ерошка, видит немножко», – стращали «патриоты».

Еще одно попадание зафиксировано в пригороде Харькова – поселке Новый Коротич. Здесь был в очередной раз поражен спортивный аэродром, который ВСУ используют для тренировок летчиков легкомоторных самолетов, обучения операторов БПЛА, а также пусков ТУ-141 «Стриж».

Разумеется, все, что можно было скрыть о результатах попаданий, власти скрыли. В частности, нет достоверных данных о месте сильного взрыва в Шевченковском (Дзержинском) районе.

«Город Харьков имеет возможность предоставить все необходимое для комфортного проживания людям, которые эвакуируются из Купянского района», – тем временем, вещал мэр Харькова Терехов в эфире национального телемарафона.

Речь шла о семьях, которые принудительно, под угрозой отнять детей вывозят из населенных пунктов прифронтового Купянского района – в частности, Купянска, Кондрашовки, Куриловки. И буквально на следующий день вспыхнул скандал.

90 семей из Купянска и Купянска-Узлового были размещены в лагере на северной окраине Харькова. Условия здесь оказались совершенно непригодными для проживания, и около 40% семей изъявили желание немедленно вернуться домой.

Но – не тут-то было. Того же 31 октября вышло распоряжение оккупационного Совета обороны Харьковской области о запрете на въезд несовершеннолетних в Купянск и ближайшие населенные пункты. Детей высаживают из общественного транспорта, на блокпостах проверяют личные автомобили. И несчастные семьи вынуждены возвращаться в Харьков либо рисковать, пробираясь проселками. Домой – до скорой следующей высылки.

Впрочем, жители Купянска прилагают максимум усилий, чтобы избежать отправки глубже в украинский тыл. Как заявил гауляйтер Харьковщины Синегубов, по состоянию на 7 ноября в опасных населенных пунктах Купянского района остаются 100 детей.

На фоне скандала с вынужденными, точнее, принужденными переселенцами Терехов заявляет, что один из ударов беспилотников в ночь на 3 ноября пришелся по зданию, подготовленному для размещения семей из Купянского района. Место расположения, естественно, не приводится, фото и видео отсутствуют. Напрашивается мысль, что «подготовленное» здание, а с ним миллионы, мэр изящно выбросил в ту же пропасть, куда герои «Кавказской пленницы» отправляли бутылки спиртного и порции шашлыка.

На прошедшие выходные в Харькове была назначена акция «Клумбы не защитят от дронов». Она должна была поставить точку во всеукраинском марафоне якобы народных выступлений с требованием перенаправить средства из городских бюджетов на нужды ВСУ. В Харькове акция получилась убогой. Как ни старались фотографы и операторы, сотворить толпу из полутора десятков студентов у них не получилось. Похоже, «поддержка ВСУ» (бенефициар – Зеленский) кажется харьковчанам еще более бессмысленной, чем хозяйственные инициативы Терехова (бенефициар – он же).

Во всяком случае, списать провал акции в Харькове на неосведомленность горожан (не знали и не пришли) никак не получится. По данным USAID, опубликованным рядом украинских телеграмм-каналов, Харьков стал в 2023 году «самым медиаактивным городом Украины» – за счет соцсетей и интереса к новостным сайтам.

«На чьих сайтах сидят? Вот это тоже важный вопрос», – ожидаемо засуетились нацисты.

Не удивительно, если сам секретарь СНБО Данилов ополчился на Телеграм, ознакомившись со статистикой USAID.